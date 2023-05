Messi, ultimi giorni al PSG: l'Arabia Saudita lo tenta

L'argentino deve fare la sua scelta: l'Al Hilal lo aspetta a braccia aperte.

30-05-2023 10:16

L’avventura di Messi al PSG è al capolinea. Tra pochi giorni, la stagione terminerà e l’argentino potrà finalmente concentrarsi solo sul proprio futuro. Dopo due anni non esaltanti a Parigi, ha voglia di rimettersi in gioco altrove. C’è solo da capire dove andrà.

Il Barcellona, la sua casa, spera che faccia una scelta di cuore e che decida quindi di tornare blaugrana. Tuttavia, sono in tanti a credere che, il prossimo anno, la Pulce sarà in Arabia Saudita nello stesso campionato del suo avversario di sempre, ovvero Cristiano Ronaldo. L’Al Hilal, dopo un anno senza poter fare acquisti, è pronto al grande colpo: 300 milioni di euro a stagione per convincere Messi a diventare l’altra stella della Saudi Pro League. Non una scelta facile per Messi, combattuto tra l’amore per il Barcellona e l’offerta faraonica dell’Al Hilal.