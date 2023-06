Psg, Christophe Galtier conferma: “Sabato ultima partita di Messi”

Durante la conferenza stampa il tecnico del PSG conferma la separazione tra la stella argentina ed il club: “Ho avuto il privilegio di allenare il miglior giocatore della storia del calcio”

01-06-2023 14:15

Al termine della stagione le strade del Psg e di Leo Messi si separeranno in maniera ufficiale. A confermare l’addio della stella argentina è il tecnico del club parigino Christophe Galtier in conferenza stampa. L’allenatore del Psg ha dichiarato che quella di sabato sarà l’ultima apparizione ufficiale del fuoriclasse argentino al Parc des Princes. Le parole di Christophe Galtier: “Ho avuto il privilegio di allenare il miglior giocatore della storia del calcio. Questa sarà la sua ultima partita al Parc des Princes e spero che venga accolto nel miglior modo possibile. Quest’anno è stato un elemento importante, sempre disponibile.

Prosegue poi il tecnico del PSG: “Le critiche non le trovo per niente giustificate. Con il Mondiale in mezzo, ha finito la stagione con 21 gol e 20 assist… è sempre stato a al servizio della squadra ed è stato un grande privilegio accompagnarlo per tutta la stagione”.