Sinner, Navarro scherza sul doppio misto agli US Open: “Praticamente mi ha implorato”. Poi ammette: “Che pressione”

La statunitense ha esordito con una vittoria a Wimbledon e ha parlato anche del doppio misto che la vedrà protagonista a New York con Jannik Sinner: “Mica male giocare col numero 1”

C’è grande curiosità e aspettativa per il torneo di doppio misto che si giocherà agli US Open. Lo slam americano ha deciso di rivoluzionare la formula del torneo, non senza creare polemiche, per provare a mettere in campo delle coppie che facciano salire l’interesse del pubblico. E tra queste c’è anche quella formata da Jannik Sinner ed Emma Navarro.

“L’ho appena conosciuta”: la rivelazione di Sinner

Solo qualche giorno fa Jannik Sinner aveva parlato del doppio misto degli US Open facendo un’ammissione molto candida: “E’ stata una cosa molto inaspettata a dire il vero, l’ho incontrata qui a Londra per la prima volta. Non ci siamo mai parlati o mandato messaggi. Il torneo voleva che giocassimo insieme visto che altre coppie erano già state formate. Le ho solo detto di non arrabbiarsi per i miei colpi al volo. Nel doppio io faccio fatica ma è una cosa che mi entusiasma, è qualcosa di nuovo. E ci sono tante coppie di ottimo livello”.

Emma scherza: “Mi ha implorato”

Dopo la vittoria al primo turno di Wimbledon, Emma Navarro ha parlato con un po’ di ironia della coppia che andrà a formare con Sinner negli Stati Uniti: “Praticamente mi ha implorato di giocare con lui, ha sentito parlare delle mie volèe e delle mie capacità in doppio e mi ha implorato di giocare con lui – scherza la statunitense – E alla fine ho ceduto, gli ho detto non sarai il miglior giocatore ma possiamo giocare insieme, posso fare un’eccezione e trovare un partner migliore il prossimo anno”.

Navarro: “Ci sarà un po’ di pressione”

La statunitense però ammette anche che al momento di scendere in campo ci sarà un po’ di pressione nel fare coppia con il numero 1 del mondo: “Dovrò fare la mia parte ovviamente e credo che sarà molto divertente, sono contento. Giocare con il numero 1 al mondo non è poi così male. Ora tornando seria devo ammettere che ci sarà un po’ di pressione, ci saranno aspettative molto alte. Lui sarà lì a colpire alla perfezione di diritto e di rovescio, ma sarà bellissimo”.