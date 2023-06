Barcellona, Xavi: "Il ritorno è una decisione di Messi"

Il tecnico dei blaugrana: "La situazione è nelle mani del presidente e del padre di Leo".

06-06-2023 22:00

Il Barcellona si è aggiudicato 2-0 l’amichevole contro il Vissel Kobe organizzata per rendere omaggio ad Andres Iniesta, ex leggenda dei blaugrana. Dopo il match, il tecnico del club catalano ha parlato del possibile ritorno di Leo Messi.

Queste le sue parole: “La situazione è nelle mani del presidente e del padre di Leo, quindi vedremo come andrà a finire. Alla fine è una decisione di Leo. Siamo contenti, per il momento abbiamo l’ok al piano di fattibilità e ora ci metteremo al lavoro per acquistare i rinforzi di cui abbiamo bisogno”.