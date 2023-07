Napoli, Osimhen vola a Parigi e accende il mercato: tifosi in ansia

Osimhen da Napoli a Parigi su un volo di linea dell'Air France: il viaggio del bomber scatena rumors e indiscrezioni di mercato. E in Francia ci sono pure gli arabi per Mbappé.

26-07-2023 15:22

Forse è una semplice coincidenza, del resto a Parigi ha fatto tappa in diverse circostanze anche nel recente passato. Il fatto però che Victor Osimhen sia volato nella capitale francese nel bel mezzo di questa rovente estate di mercato, diventa una notizia. Parigi, la città delle luci e degli sceicchi: le cronache raccontano infatti di emissari dell’Al-Hilal in città per convincere Kylian Mbappè ad accettare l’offerta monstre che dovrebbe consentirgli di giocare per un anno, in attesa di trasferirsi al Real Madrid, evitando la tribuna promessa da un infuriatissimo Al-Khelaifi. E si sa che i nomi di Mbappé e di Osimhen sono profondamente intrecciati.

Osimhen a Parigi, in volo da Napoli Capodichino

Come riportano varie testate, in primis Tvplay, il centravanti nigeriano del Napoli è partito in direzione Parigi Charles de Gaulle a bordo di un volo Air France delle 12.20. Osimhen era solo, non accompagnato dal procuratore Calenda o dai familiari. Il ritiro a Dimaro-Folgarida, del resto, si è chiuso martedì 25 luglio, quello a Castel di Sangro comincerà solo venerdì 28. Il Napoli ha concesso due giorni di libertà a tutti i tesserati e il bomber ne ha approfittato per spiccare il volo verso Parigi.

A Parigi pure gli emissari dell’Al-Hilal per Mbappé

Nella capitale francese Osimhen ha amici e conoscenti. Probabile anche che quella a Parigi sia una semplice tappa di passaggio verso altre destinazioni. Il fatto però che, proprio in questi giorni, Victor sia volato nella “tana” del PSG sta già scatenando voci e commenti preoccupati. Anche perché, appunto, questi potrebbero essere i giorni cruciali per il passaggio di Mbappé alla Saudi Pro League. E con trecento milioni di euro in cassaforte, se davvero il fondo sovrano che finanzia l’Al-Hilal sarà disposto ad arrivare a tanto, il club parigino potrebbe dare l’assalto proprio alla punta del Napoli, anche se gli ultimi rumors lo vorrebbero maggiormente interessato a Kane, in uscita dal Tottenham.

Osimhen nella tana del Psg, tifosi azzurri preoccupati

Diversi i commenti sui social. “Osimhen a Parigi lo ha mandato De Laurentiis“, il più perfido. “Piantatela di seminare il panico, Osimhen sarà andato a Parigi tantissime volte in queste settimane”, scrive stizzito un altro utente. “Io lo avrei bloccato in Italia“, ammette preoccupato un altro fan. “Ma ancora sperate che Osimhen giochi nel Napoli? È chiaro che il presidente non vede l’ora che si materializzi qualcuno coi soldi, altro che rinnovo”, tuona Antonio. “Osimhen rimarrà a Napoli, segnatevelo tutti”, assicura Massimo.