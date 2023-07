Mercato: Juve, Giuntoli porta Facundo Gonzalez. Napoli-Osimhen, novità sul rinnovo

La Juventus si muove sul mercato: in arrivo Facundo Gonzalez, stellina dell'Uruguay Under 20 campione del mondo. Napoli: passi avanti per il rinnovo di Osimhen, piace Mavropanos.

27-07-2023 23:48

Qualcosa si muove nel mercato di Juventus e Napoli. I bianconeri sono vicini a un importante colpo in prospettiva, uno di quelli che dovrebbero diventare abituali dopo l’avvento di Cristiano Giuntoli, il ds che ha riportato lo scudetto sotto il Vesuvio 33 anni dopo Maradona. Il club di De Laurentiis, invece, sta invece per piazzare quello che sarebbe un colpo da novanta: la conferma di Victor Osimhen. Ci sono, infatti, importanti novità sul rinnovo del nigeriano.

Juve: c’è Facundo Gonzalez, stella dell’Uruguay U20

Come riporta la redazione di Sky Sport, la Juventus ha ormai in pugno Facundo Gonzalez, difensore classe 2003, punto di forza dell’Uruguay Under 20 che ha vinto il Mondiale in Argentina proprio a spese dell’Italia. Il giovane calciatore dal 2020 è in forza al Valencia, con cui ha maturato esperienza soprattutto nella seconda squadra. In Argentina, invece, ha giocato con continuità: sette presenze, con l’Uruguay che ha mantenuto la porta inviolata in sei circostanze. La settimana prossima dovrebbe essere decisiva per firma e annunci. Sarà poi Allegri a decidere se tenere Gonzalez in rosa o se lasciarlo andare in prestito.

Napoli, passi avanti per il rinnovo di Osimhen

Per quanto riguarda il Napoli, invece, da registrare importanti passi avanti nella trattativa per il rinnovo di Victor Osimhen. Il nigeriano è volato per due giorni a Parigi, prima di mettersi a disposizione di Garcia per la seconda fase del ritiro a Castel di Sangro. De Laurentiis, invece, ha continuato il dialogo col suo entourage. Se l’intesa sull’ingaggio è vicina – da 4,5 a 8 milioni netti – rimangono da limare i dettagli sulla clausola: dai 200 milioni, quotazione del presidente, ai 140-150 suggeriti da Calenda, procuratore dell’attaccante. Il prossimo incontro, previsto nei prossimi giorni, potrebbe essere quello decisivo. Tanto che in città qualcuno ha già dato per raggiunto l’accordo. Non ancora, ma la distanza adesso è meno ampia.

Mercato, le altre indiscrezioni: Napoli su Mavropanos

Tra le altre trattative in corso, novità non positive dalla Spagna per quel che riguarda Franck Kessie: Sport, quotidiano molto vicino al Barcellona, ha lanciato la notizia dell‘interessamento del Tottenham per l’ex Atalanta e Milan, che la Juve vorrebbe in prestito. Gli Spurs, a differenza della Vecchia Signora, sono interessati all’acquisto a titolo definitivo e il Barca, naturalmente, preferirebbe quest’opzione. Il Napoli, invece, ha accelerato per il difensore. Il sostituto di Kim potrebbe arrivare proprio dalla Germania. Konstantinos Mavropanos, 26enne greco in forza allo Stoccarda, costa 25 milioni ed è seguito – guarda un po’ – anche dalla Juvents. Il Napoli potrebbe piazzare a breve l’affondo decisivo.