Napoli-Hatayspor 4-0: Osimhen festeggia il rinnovo a suon di gol, Simeone lo imita

Buone notizie per Garcia e il Napoli dal test contro i turchi dell'Hatayspor: Osimhen è illegale, molto bene anche il suo sostituto, Simeone. Per entrambi sorrisi e due gol.

29-07-2023 20:38

Buone indicazioni per Rudi Garcia dal test disputato a Castel di Sangro contro l’Hatayspor, formazione turca che milita nella Super Lig. La prima delle quattro amichevoli in programma al Patini si è chiusa con la netta vittoria del Napoli, 4-0: protagonista assoluto Victor Osimhen, autore dei due gol che hanno incanalato il risultato nel primo tempo. Bene anche Giovanni Simeone, che ha firmato la terza e la quarta marcatura nella ripresa.

Napoli in campo col nuovo modulo contro l’Hatayspor

Campioni d’Italia in campo col 4-2-3-1 a causa essenzialmente dell‘indisponibilità di Lobotka. Fuori anche Elmas per un affaticamento. In mediana spazio ad Anguissa con Zielinski, quindi Raspadori tra i trequartisti in mezzo a Kvaratskhelia e Politano e alle spalle di Osimhen. In difesa, davanti a Meret, schierati titolari Rrahmani e Ostigard, con Di Lorenzo e Olivera terzini. Il meglio che Garcia poteva schierare in questo momento, insomma, considerato pure l’infortunio di Mario Rui e le precarie condizioni di Lozano.

Napoli, doppietta per Osimhen che festeggia il rinnovo

Dominio azzurro sin dalle prime battute. Il gol del vantaggio lo firma il calciatore più atteso, Osimhen, al 22′: errore del portiere turco, Politano imbecca il centravanti mascherato che supera l’estremo difensore e deposita il pallone in rete nella porta sguarnita. Molto bello anche il raddoppio, sei minuti dopo: assist di Kvaratskhelia e scavetto micidiale del nigeriano. Due reti per il bomber, che può festeggiare il prossimo rinnovo col Napoli, il club in cui ha scelto di rimanere dopo tre stagioni in crescendo. Osimhen, comprensibilmente, acclamato dai 5mila di Castel di Sangro al pari di Kvara, Anguissa, Zielinski, Di Lorenzo e degli altri eroi dello scudetto.

Amichevole, Simeone ruba la scena nel secondo tempo

Al 15′ della ripresa Garcia cambia tutti: undici sostituzioni per il tecnico francese, che tiene in panca soltanto Lozano (c’entra forse il mercato?). Il protagonista assoluto diventa Simeone, che prima segna il terzo gol in mischia al 19′, poi firma una marcatura-capolavoro al 25′ che fissa il risultato sul 4-0, dopo aver superato il portiere con un bel pallonetto. Applausi nel finale anche per Gollini, bravo a negare il gol della bandiera alla formazione in cui milita un ex azzurro, Maksimovic, rimasto fuori perché infortunato.

Napoli-Hatayspor, top e flop dell’incontro

I top.

Osimhen – È semplicemente illegale. Averlo a disposizione colloca d’ufficio il Napoli ancora davanti a tutti in serie A.

È semplicemente illegale. Averlo a disposizione colloca d’ufficio il Napoli ancora davanti a tutti in serie A. Anguissa – Un gigante a centrocampo, sia in fase di contenimento che di impostazione.

Un gigante a centrocampo, sia in fase di contenimento che di impostazione. Simeone – Straordinario l’impatto col match nella ripresa. Due gol, soprattutto il secondo, di pregevole fattura e una ‘cazzimma’ senza pari.

