Calciomercato Inter, si avvicina Samardzic: i dettagli. Atalanta, via Hojlund ma arriva un colpo record

I principali affari e colpi della giornata odierna del calciomercato: spicca l'Atalanta tra la cessione di Hojlund e l'arrivo di Touré, mentre l'Inter va all'assalto di Samardzic dall'Udinese

29-07-2023 19:23

Giornata di calciomercato all’insegna dei colpi record e di obiettivi che forse si sbloccano definitivamente: tra trattative in entrata e in uscita, a segnare le ultime ore (considerando il fatto che parliamo di una materia magmatica, e che ogni minuto può esserci un colpo di scena o una nuova indiscrezione di mercato) ci ha pensato l’Atalanta, che se da un lato è pronta a privarsi di Hojlund dall’altro ha aperto il portafoglio a fisarmonica per El Bilal Touré, e l’Inter, sempre più vicina a Samardzic. Ma vediamo questi ed altri movimenti del calciomercato che si sono registrati oggi.

Milan, Rebic al Besiktas: ora è ufficiale

La giornata di calciomercato si è aperta con la conferma definitiva del trasferimento a titolo definitivo di Ante Rebic al Besiktas. Nulla di nuovo sotto il sole, ma abbiamo avuto l’ufficialità (praticamente) sulle cifre dell’affare: al Milan andranno 500.000 euro, più un ammontare dei bonus pari a 1,5 milioni. Oltre ovviamente al risparmio sull’ingaggio per le casse rossonere, ovvero 3,5 milioni di stipendio per il croato.

Calciomercato, Touré all’Atalanta: affare record per la Dea

In questa giornata si è stagliato anche un colpo di mercato messo a segno dall’Atalanta, il più costoso della sua storia. La Dea infatti si è aggiudicata El Bilal Touré, classe 2001 proveniente dall’Almeria. L’attaccante maliano è approdato a Bergamo per una cifra corrispondente a 28 milioni più bonus, battendo il precedente record in entrata del mercato atalantino, ovvero Boga acquistato a 22 milioni.

Nel frattempo Rasmus Hojlund è dato sempre più vicino al Manchester United: si vocifera di un’offerta inglese di 65 milioni più bonus, una vagonata di soldi a cui l’Atalanta difficilmente può rinunciare. Nel frattempo Gasperini non lo ha incluso nella formazione che giocherà l’amichevole in Inghilterra contro il Bournemouth, considerato il fatto che siamo nel pieno di una trattativa prossima alla volata finale e decisiva.

Inter: D’Ambrosio al Genoa, si chiude per Samardzic

Parlando di mercato in uscita, l’Inter si prepara a salutare Danilo D’Ambrosio. A contratto scaduto, il difensore pare abbia trovato sistemazione al Genoa, destinazione di cui si parlava negli ultimi giorni. Pare sia cosa fatta, ma per avere la certezza bisognerà aspettare il via libera ufficiale che dovrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana.

In entrata il club nerazzurro ha deciso di abbandonare l’obiettivo Morata per concentrarsi su Balogun dall’Arsenal, anche se la distanza è ancora siderale vista la richiesta dei Gunners di 40 milioni di euro, e Beto dall’Udinese. Ma nel frattempo si sta cercando di chiudere per Lazar Samardzic, stando a quanto riferiscono le indiscrezioni di stampa: il centrocampista serbo dovrebbe arrivare dall’Udinese per una cifra pari a 25 milioni di euro, compresa la contropartita offerta ai friulani Giovanni Fabbian, al centro delle contese di mercato e carta tenuta in bagnomaria dall’Inter per operazioni come quella per Samardzic.

Nel dettaglio, la valutazione del giovane calciatore è di 10 milioni (ma sembra che i nerazzurri si riservino la clausola per il recompra), mentre l’offerta in denaro liquido per il serbo è di 15 milioni di euro. Nel frattempo l’Udinese non ha schierato Samardzic come titolare per l’amichevole odierna contro l’Union Berlino, segno che qualcosa effettivamente si sta muovendo nelle trattative, dove l’Inter resta in pole.

Cavani torna in Sudamerica

Guardano all’estero, Edison Cavani è dato per il ritorno nel suo Sudamerica dopo la risoluzione del contratto con il Valencia: il 36enne dopo una sola stagione con il club di Liga dovrebbe approdare in Argentina, al Boca Juniors.