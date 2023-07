Inter, Samardzic a un passo ma la contropartita fa scattare l'allarme sul web

I nerazzurri vicini all'ingaggio di Samardzic, centrocampista dell'Udinese: la prossima settimana si dovrebbe chiudere.

29-07-2023 17:26

Non bastava Frattesi e neanche Cuadrado sulla fascia: l’Inter è intenzionata a comporre un centrocampo da Oscar dopo la partenza di Brozovic ed è vicinissima all’ingaggio di Samardzic, ex oggetto dei desideri anche del Napoli.

Inter, pronti 25 milioni più Fabbian per Samardzic

Ci sono stati dei contatti tra le società e il primo approccio sembra sia stato positivo. Il serbo sarebbe la pedina ideale per completare il reparto di Simone Inzaghi, si lavora per averlo dall’Udinese in prestito con obbligo di riscatto per una cifra tra i 18 e i 25 milioni.

Secondo Michele Criscitiello di Sportitalia l’affare è stato già chiuso per 25 milioni più Fabbian. Samardzic, classe 2002, tedesco di origini serbe, fu comprato dall’Udinese che lo prelevò dal Lipsia nel 2021. In due stagioni in Friuli per lui 63 partite di cui 22 da titolare e 7 gol.

Tifosi Inter contrari alla cessione di Fabbian

I fan nerazzurri si dividono sul web: “Ma sono pazzi: Fabbian più 25 mln? ma Fabbian stesso almeno vale 10/15 mln”, oppure: “Ma Fabbian in prestito? Altrimenti è una spesa folle” e poi: “Un giorno qualcuno mi spiegherà perché questo è considerato un fenomeno pur essendo riserva dell’Udinese e Lovric, il titolare, non lo fila nessuno” e ancora: “Frattesi e Samardzic sono costati come 4acquisti del Milan. Comprate in Italia” e anche: “Stupendo come per adesso abbiamo speso solo per il centrocampo, dove paradossalmente siamo più coperti. Io più vado avanti e meno vi capisco”

C’è chi scrive: “Con Asslani, Samardzic, Bisseck e gli altri under 25 già da anni in rosa, hai già l’Inter del futuro oltre che quella del presente” e anche: “Centrocampo sistemato alla grande, più completo rispetto a quello dello scorso anno” e poi: “Samardzic sono già due anni che fa vedere ottime cose in Serie A, due anni fa giocando poco o nulla fece comunque 2 gol e 2 assist”.

Il web è in tilt per la nuova Inter che verrà

“Al centro sei piú forte, perso Brozovic e Gagliardini ma inserito Frattesi e forse Samardzic, avresti sei centrocampisti titolari. In attacco, persi Lukaku e Dzeko, poco decisivi l’anno scorso. Hai inserito Thuram, e hai due slot da riempire. Con Scamacca/Balogun sei piú forte”. Infine la chiosa sarcastica: “ma come lo pagano Samardzic? In buoni rapporti o in crypto?”