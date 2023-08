Wanda Nara, la risposta di Icardi all'accusa di minacce alla moglie

La risposta del bomber del Galatasaray Mauro Icardi alle accuse di aver minacciato la moglie Wanda Nara, costringendola a rimanere con lui

26-08-2023 12:51

Da una relazione definita tossica alla presunta violenza nei confronti della moglie, fino ad arrivare alle risposte social dei protagonisti. Wanda Nara e Mauro Icardi continuano ad essere al centro del dibattito nei salotti delle Tv argentine e dei portali online di tutto il mondo, dopo il nuovo trasferimento in Turchia della modella, rimasta al fianco del centravanti del Galatasaray. Dinanzi alle accuse della compagna del padre di Wanda Nara, Icardi non si è tirato indietro e ha risposto sempre in compagnia della procuratrice.

Il messaggio audio che ha fatto arrabbiare Icardi e Wanda Nara

Nora Colosimo, madre di Wanda Nara, è tornata ad essere indirettamente protagonista delle vicende di casa Icardi, complice un messaggio audio diffuso dai media argentini nei giorni scorsi, nel quale accusava il bomber ex Inter e PSG di trattenere Wanda con la forza, senza consentirle di spostarsi liberamente. Un rapporto mai sbocciato quello tra i genitori della conduttrice di Master Chef e Mauro Icardi, ritenuto non adeguato per la più famosa delle sorelle Nara.

Icardi e Wanda sono stati chiamati in causa anche dai follower della modella, che ha aperto un box di domande in settimana, rispondendo ai fan interessati, tra notizie di gossip e le ultime news sulle sue condizioni di salute. Con ironia e apparente serenità, la showgirl ha alzato un muro sui social, per difendere i suoi figli e la sua privacy, in un momento particolarmente delicato.

La risposta di Icardi alle accuse: un regalo per Wanda Nara

I social raccontano spesso scene di vita quotidiana e consentono di partecipare “a distanza” ad eventi importanti, in base agli interessi e alla passione dei follower in questione. Proprio in queste ore, Icardi avrebbe regalato una Bentley Bentayga alla sua Wanda, mettendo a tacere le voci su eventuali dissapori. Nelle Instagram Stories pubblicate, una borsa Gucci della modella, palloncini rossi a forma di cuore e le mani maschili dell’attaccante ad apporre un fiocco bianco sulla macchina.

Un’auto chiaramente targata “WANDA”, a conferma di come sia un pensiero per la conduttrice televisiva, che ha persino allegato una canzone alla foto sul suo account Instagram. Si tratta di “Rosas”, brano dell’artista La Oreja de Van Gogh, il cui testo recita così:

…Con quanto costano, amore mio, quanto ti costa farmi stare zitta con una di quelle…

Una frase nella quale c’è tutta l’ironia di Wanda Nara, con riferimento al “rapimento” di cui tanto si è parlato nel vocale della madre e alla libertà di movimento di cui dispone la modella argentina, sempre molto attiva ed indipendente, nella vita e negli ambienti di lavoro.

Quanto costa la Bentley Bentayga che Icardi ha regalato a Wanda

La Bentley Bentayga è una delle novità della casa britannica. Si tratta del primo SUV della Bentley, il cui prezzo oscilla tra i 191.000 e i 265.000 euro. Chiaramente, tutto dipende da optional e dettagli degli interni. Un modello davvero spettacolare, che Icardi ha voluto regalare (anche simbolicamente) a Wanda Nara, cercando di distogliere l’attenzione dalle notizie e dalle indiscrezioni rilanciate dai media argentini.

La battaglia legale con la moglie di papà Andrés Nara non sembra interessare più di tanto i coniugi di casa Icardi, che hanno appena accolto un gioiellino che può superare i 300km/h, un picco addirittura superiore a quello raggiunto da una super car come la Lamborghini Urus. La versione Speed, del resto, non poteva che essere tra le mani di Wanda.