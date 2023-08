Wanda Nara, battaglia legale con nuova moglie padre prima del ritorno in Argentina

Nuovi guai per la moglie di Mauro Icardi, ora deve difendersi dalle accuse della matrigna che la rimprovera di privacy eccessiva

25-08-2023 10:56

Ho conseguito la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione e la Laurea Magistrale in Corporate Communication e Media presso l'Università degli Studi di Salerno. Giornalista pubblicista dal 30 settembre 2020, seguo, pratico e mastico calcio da sempre. Da agosto 2021 anche speaker radiofonico.

Le condizioni e la vita privata di Wanda Nara, dopo la diffusione della notizia della malattia, continuano ad essere un tema caldo in Argentina e in Italia, dove l’imprenditrice è stata grande protagonista negli anni di Mauro Icardi in Serie A. La modella sudamericana, però, sta cercando di difendere in ogni modo la sua privacy, anche limitando le dichiarazioni di amici e familiari, come avrebbe fatto nel caso della nuova moglie del padre, Alicia Barbasola.

Alicia Barbasola, possibile azione legale contro Wanda: il motivo

A poche settimane dal ritorno in Argentina, dove si curerà presso un prestigioso centro specializzato, Wanda Nara è alle prese con le tante domande dei follower sulle sue condizioni di salute e con le molteplici dichiarazioni di amici e parenti ai media del suo Paese d’origine. In una di queste occasioni, però, la conduttrice di Master Chef pare abbia voluto arginare l’intervista della nuova moglie di papà Andrés, Alicia Barbasola, donna con la quale il rapporto si è rotto già molti mesi fa.

Nella giornata di mercoledì, Alicia avrebbe fatto sapere a Telefe di voler avviare un’azione legale nei confronti di Wanda, per portare alla luce la “censura” imposta dalla showgirl, intenta a difendere la sua privacy e ad allontanare i suoi figli dai riflettori, per quanto possibile.

Già nei giorni scorsi, infatti, il legale di Wanda Nara aveva fatto in modo che la coppia, composta da Andrés Nara e Alicia Barbasola, non parlasse più della modella in pubblico, imponendo una multa di 100.000 pesos ogni qualvolta fosse stata nominata dinanzi a microfoni e telecamere. La compagna del capostipite della famiglia Nara, adesso, non sembra più intenzionata a restare a guardare.

Alicia Barbasola fa ricorso contro Wanda Nara

Complice l’azione portata avanti dall’avvocato di Wanda, Alicia Barbasola si è trovata costretta ad ingaggiare Alejandro Cipolla, legale pronto a difendere gli interessi e la libertà d’opinione della nuova compagna di Andrés Nara nelle sedi opportune. La Barbasola presenterà ricorso avverso alla decisione di limitare le sue uscite in pubblico per parlare delle condizioni e dello stato di salute della moglie di Icardi.

Alejandro Cipolla, del resto, è già stato in passato l’avvocato della famigerata Carmen, cameriera di Wanda Nara che accusò l’imprenditrice di averla abbandonata in Italia senza il necessario preavviso. La Barbasola, dal canto suo, ha confermato il tutto nelle sue Instagram Stories, non risparmiando bordate alla più famosa delle sorelle Nara.

Alicia Barbasola e Andrés Nara non parteciperanno a Bailando

Alicia Barbasola e Andrés Nara hanno provato in tutti i modi ad entrare nel roster dei partecipanti di Bailando, noto programma argentino molto simile a “Ballando con le Stelle”. La coppia non avrebbe superato le selezioni, ecco perché tanti seguaci di Wanda hanno pensato che la battaglia legale fosse un modo per attirare l’attenzione dei media, spingendo la produzione della trasmissione ad inserirli, anche per ampliare la cornice di pubblico.

Wanda Nara, intanto, continua a vivere in Turchia con grande serenità, in attesa di fare ritorno in patria. Icardi, protagonista con il Galatasaray, può contare sull’affetto e sulla vicinanza del suo nucleo familiare, lontano dai contrasti con i genitori di Wanda.