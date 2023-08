Tonali show: il tweet ironico del Newcastle, il coro dei tifosi e il web rossonero s'infiamma

Gol, assist e premio come miglior giocatore del match. L'ex centrocampista del Milan debutta con gol in Premier e scatena i rimpianti dei rossoneri

13-08-2023 14:15

Per lui i tifosi del Newcastle avevano subito rinverdito un antico coro destinato a tutti quelli che vengono dall’Italia: “Sandroooo Tonaliii….Sandrooo Tonaliii….Drinks Moretti, eats spaghetti and he hates fu****g Sunderland” ma dopo il gol di ieri del play ex Milan è già Tonali-mania in Premier League.

Per Tonali subito gol al debutto col Newcastle

Non poteva sognare una prima volta migliore Sandro Tonali in Inghilterra: gol lampo, assist, giocate e gli applausi degli oltre 52mila del St. James’ Park. Eletto man of the match l’ex Milan ha dimostrato già perchè i Magpies hanno speso per averlo 70 milioni di euro. Smentiti anche coloro che parlavano di un giocatore intristito dall’addio all’Italia.

Il tweet ironico del Newcastle dopo lo show di Tonali

Dall’arrivo di Tonali in Inghilterra, alcuni tifosi inglesi delle squadre rivali notando un giocatore apparentemente “triste” nelle foto di presentazione, avevano inondato i profili social del Newcastle con commenti del tipo “Si vede che è venuto controvoglia” oppure “In realtà non voleva venire”. Dopo il gol all’esordio di oggi pomeriggio, il club ha voluto rispondere così sui social con la foto dell’esultanza del centrocampista e la scritta: “Non voleva nemmeno venire in Inghilterra?”

I tifosi del Milan già rimpiangono Tonali

Fioccano i commenti dei tifosi rossoneri sui social. C’è chi scrive: “Sono milanista da 42 anni. E sono felice per un milanista se vince e dimostra il proprio valore. Peccato qualcuno abbia avuto fretta di venderlo”, oppure: “buon sangue (rossonero) non mente. Non per nulla ce ne sono voluti quattro al suo posto. Grazie Sandro, buon vento. E chissà mai che non ci si riveda… e poi: “Devo ammettere che Tonali potrebbe aver trovato la sua dimensione, potrebbe diventare uno dei centrocampisti italiani più forti!”

I milanisti non dimenticano: “Grande Tonali ! Grosso dispiacere che tu non sia più nel Milan ma un grande in bocca al lupo e arrivederci ! Ps. Unico cruccio sta maglia bianconera proprio non si può vedere” e infine: “Sarà uno dei motivi della sua crescita, auspicabile per lui e per la Nazionale: giocare nel campionato migliore non potrà che renderlo migliore a sua volta, completandolo. Il gol da centravanti che ha fatto è una prima dimostrazione”