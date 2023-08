Tonali, debutto show al Newcastle: esordio con gol in sforbiciata e “manita” all’Aston Villa

Sandro Tonali comincia la sua avventura in Premier League nel miglior modo possibile: l’ex centrocampista del Milan apre le danze con un gol in sforbiciata e il suo Newcastle batte 5-1 l’Aston Villa

12-08-2023 23:22

Sandro Tonali comincia nel migliore dei modi possibili la sua avventura in Premier League. Il centrocampista della nazionale italiana infatti dopo soli 6 minuti di gioco trova il gol del vantaggio con una bellissima sforbiciata. Ma è per tutto il Newcastle è una giornata fantastica visto che la prima di campionato si chiude con un netto 5-1 ai danni dell’Aston Villa.

Tonali, esordio da urlo: va subito a segno

Nessuno si aspettava un esordio di questo livello per Sandro Tonali. Il centrocampista ex Milan ha cominciato la sua avventura in Premier League e con la maglia del Newcastle trovando il gol dopo soli sei minuti di gioco. E non si è trattato neanche di un gol qualsiasi: cross dalla sinistra di Gordon e Tonali che si inserisce con i tempi giusti in area e conclude con una bellissima sforbiciata. E’ il gol che porta in vantaggio i bianconeri ed apre le porte alla bellissima vittoria contro l’Aston Villa.

Non solo gol, per Tonali una prestazione a tutto campo

Ma il gol non è l’unica nota lieta per Sandro Tonali. L’ex centrocampista del Milan ha dimostrato di essere completamente al comando della linea mediana della sua nuova squadra e ha messo in campo una grande sintonia con i compagni di squadra, che lo cercano spesso e gli affidano i palloni più delicati. Si alterna nel ruolo di mediano davanti alla difesa con Guimares e riesce a trovare anche l’illuminante verticalizzazione che porta al quarto gol del Newcastle. Alla fine del match, nonostante l’unica nota stonata di un cartellino giallo, Sandro Tonali si prende anche il premio di “man of the match” e la meritata standing ovation del St. James’ Park al momento del cambio.

Milan, sui social è già il momento dei rimpianti

Sui social i tifosi del Milan, dopo mesi di attacchi a Tonali, sembrano fare un passo indietro come si legge nelle parole di Paolo: “Contento per lui. Giovane in un campionato nuovo, gol in tre minuti. La prima cosa che mi viene in mente sono le paturnie di un belga pagato 35 milioni che in una stagione ha messo insieme 3 tiri fuori, forse”. Mentre c’è Sergio che tira in ballo Pioli: “Quel talebano lo faceva giocare mediano, una mezz’ala incredibile. Già mi manca”. Matteo se la prende con i suoi compagni di tifo: “Cattiva la società che lo ha messo alla porta e gli ha impedito di rimanere, ora abbiamo perso un futuro 5 pallone d’oro. Peggio di quando abbiamo perso Thiago Silva e Ibra insieme, pazzesco”.