Bonucci ha detto sì all'Union Berlino, il saluto al veleno dei tifosi della Juve

Finisce il tormentone di mercato legato al difensore, lascia Torino a parametro zero e giocherà in Bundesliga ma sul web i tifosi non sono teneri

31-08-2023 13:37

Sul filo di lana. A poco più di 24 ore dalla fine della finestra estiva di mercato Leonardo Bonucci ha trovato una squadra. Il difensore, che fino alla fine ha provato ad essere reintegrato nella Juventus, ha detto sì all’Union Berlino e giocherà in Bundesliga.

Bonucci firmerà per un anno con l’Union Berlino

Definita la trattativa. Cessione a parametro zero, con la Juventus che pagherà una parte del l’ingaggio (circa il 25%). Per Bonucci contratto fino al 2024 con l’Union Berlino. Questa sera l’arrivo nella capitale tedesca, domani visite e firma.

La cessione del giocatore anticipata da Allegri

Mesi tormentati questi ultimi, con botta e risposta pubblici e privati al veleno tra il giocatore e la società. Per la Juventus è sempre stato fuori rosa, nonostante Bonucci abbia sempre puntato i piedi adendo anche le vie legali, e le parole dette da Allegri a Dazn sono state la pietra tombale del suo rapporto con i bianconeri.

L’addio all’ex capitano dei tifosi della Juventus

Fioccano i commenti sui social: “Grazie, Leo. Con te, numerose vittorie e un periodo trionfale indimenticabile. Spiace sia finita così male”, oppure: “Quindi capitan Bonucci la guerra alla Juve non la può fare più? Non può andare all’arbitrato come speravano in molti? Che peccato, a furia di pec si è bruciato completamente, spero che non metta ma più piede alla Continassa, Spero che le pec di minacce la Juventus non le dimentichi” e anche: “Ti comunicano che sei fuori rosa, t’impunti, pubblichi frecciatine sui social come i 16 enni. Perdonato dopo il suo passaggio al Milan, definitivamente silurato adesso. Addio”

C’è chi scrive: “Non il finale che avrebbe meritato ma è stata una sua scelta. Avrebbe potuto chiudere con la stagione scorsa, avrebbe avuto il saluto dello Stadium e tutti felici e contenti. Ha preferito andare al muro contro muro…peccato. Adios e in bocca al lupo, nonostante tutto” e anche: “A mai più Bonucci vai a sciacquarti la bocca da un altra parte.. Sei riuscito a chiudere da schifo, bravo” ma anche: “Grazie di tutto Leo! Sei stato protagonista in una delle Juventus più vincenti di sempre . Io non dimentico! In bocca al lupo” e ancora: “Bonucci pronto a spostare nuovamente gli equilibri”