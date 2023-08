Juventus, Bonucci non molla: l'ultima mossa del difensore infiamma i tifosi

Il difensore bianconero ha inviato una Pec con richiesta di reintegro e chiede i danni di immagine se non dovesse riuscire a trovare un'altra squadra

27-08-2023 12:56

Un tormentone senza fine quello legato a Leonardo Bonucci. A pochi giorni dalla fine del mercato ci sono solo voci su un suo possibile trasferimento (Union Berlino in pole davanti a Genoa e Lazio) ma il giocatore non si rassegna ad essere un ex calciatore della Juventus.

Bonucci, l’attacco social ad Allegri

Ieri Bonucci, dopo aver sentito come Allegri aveva seccamente liquidato la sua vicenda, si era sfogato su Instagram con un post al veleno chiedendo rispetto: ” Quando qualcuno vi manca di rispetto, attenzione all’impulso di ottenere subito il suo rispetto. Perché la mancanza di rispetto non è una valutazione del tuo valore, ma un segnale del suo carattere”.

Bonucci invia nuova Pec alla Juventus

Oggi il difensore, fuori rosa e costretto ad allenarsi individualmente senza incrociare il gruppo squadra, ha inviato una ulteriore Pec alla Juventus con richiesta di reintegro. L’ex capitano bianconero – secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport – intende nominare un giurista noto nell’ambiente sportivo per l’eventuale futuro arbitrato e, qualora non dovesse trovare una nuova squadra per la prossima stagione è pronto a chiedera anche i danni di immagine alla società torinese: la vera partita potrebbe giocarla in tribunale.

L’Union Berlino aspetta Bonucci

L’apertura di un club oggi è stata ancora più chiara. L’Union Berlino ha fatto sapere: “Cerchiamo un centrale e il suo trasferimento sarebbe praticamente gratuito, entro venerdì ne sapremo di più”.

I tifosi della Juve scaricano Bonucci

Intanto il web è in fiamme: “Parlare attraverso i social. Nuova frontiera del ridicolo”, oppure: “O muori da eroe (Chiellini) o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo (Bonucci)” e poi: “Non poteva esserci un epilogo peggiore, che delusione” e ancora. “Dopo le prestazioni degli ultimi 3 anni la Juve dovrebbe citarlo per danno d’immagine…”

C’è chi scrive: “L’immagine te la sei danneggiata da solo quando ci hai esultato in faccia poi sei tornato con la coda tra le gambe” e anche. “Hai un ‘età, sei pieno di acciacchi, giochi poco e niente, hai solo un anno di contratto, ti stanno permettendo di allenarti (in disparte) e ti pagano lo stipendio. Se vuoi continuare a giocare cercati un’altra squadra, più semplice di così!” e poi: “Quando l’addio sarà ufficiale sarà pure capace di scrivere un ulteriore, ridicolo messaggio d’addio. Ridicolo come solo lui” e infine: “Bonucci fai una telefonata a Del Piero e fatti spiegare come devo comportarti”.