Juve, Bonucci: niente Union Berlino per Leo, si fa avanti il Genoa

Il futuro di Bonucci potrebbe essere in serie A: per il difensore che la Juventus ha messo sul mercato c'è il Genoa, dopo il fallimento della trattativa con l'Union Berlino.

26-08-2023 17:39

Leonardo Bonucci potrebbe continuare a giocare in serie A. Ma non nella Juventus. Scenario a sorpresa per l’esperto difensore, che a pochi giorni dalla conclusione della sessione estiva del calciomercato continua a non conoscere il proprio destino. L’unica certezza è che non farà parte del progetto bianconero. Tutti i tentativi di riconciliazione sono sbattuti contro una sorta di muro di gomma e ora per Leo si aprono prospettive nuove.

Juventus-Bonucci ai titoli di coda: lo conferma Allegri

Che quello con la Juventus sia ormai un capitolo chiuso per Bonucci lo ha ribadito per l’ennesima volta Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa che ha preceduto il match di campionato contro il Bologna, prima stagionale allo Stadium per la Vecchia Signora. Un no comment dai contorni lapidari per il tecnico alla domanda sul difensore: “Abbiamo parlato ed è superfluo aggiungere un commento. Non serve a niente parlare, lui sa e la Juventus è stata chiara“.

Bonucci, fumata nera nella trattativa con l’Union Berlino

Nei giorni scorsi l’entourage di Bonucci ha avuto colloqui fitti con una squadra tedesca, l’Union Berlino, ambizioso club della capitale che, dopo l’ottimo campionato scorso, ha conquistato un posto nella prossima edizione della Champions League. Lunghe e laboriose discussioni, ma fumata bianca che non è mai arrivata. E, come lasciano intendere esperti e analisti di mercato, sembra ormai piuttosto difficile che il centrale bianconero possa trasferirsi in Bundesliga. All’Union avrebbe trovato una vecchia conoscenza del calcio italiano, Robin Gosens, oggi a segno due volte nell’1-4 dei berlinesi a Darmstadt.

Spunta una pretendente per Leo: l’offerta del Genoa

Chi invece sembra maggiormente interessato alla situazione Bonucci è il Genoa. Come riporta Sky, il club rossoblu ha fatto dei passi in direzione del difensore, almeno per sondarne la disponibilità al trasferimento in Liguria. Nelle prime due uscite ufficiali la squadra di Gilardino ha rimediato sette gol, tre dal Modena in Coppa Italia e quattro dalla Fiorentina al debutto in serie A. Un difensore d’esperienza servirebbe come il pane per sistemare le cose. Uno come Bonucci.