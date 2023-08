Calendario, la polemica di Sarri scatena la bufera sul tecnico della Lazio

Un lungo weekend di polemiche per Sarri, che ha lanciato velenosi sospetti sulla composizione del calendario. Web in rivolta: "Parole gravissime"

21-08-2023 14:30

Ha i nervi a fior di pelle, Maurizio Sarri. Il mercato, l’esordio in campionato con la sconfitta di Lecce, soprattutto il calendario. Già, il calendario. Il tecnico di Figline Valdarno ha iniziato a mugugnare già alla vigilia della trasferta in Salento per poi rincarare la dose nel post partita. Tre trasferte consecutive contro altrettante big: “Si tratta di errore umano”, ha detto. E sul web monta la polemica all’indirizzo dell’ex allenatore di Empoli, Napoli e Juve.

Calendario, Sarri sbotta ancora e lancia accuse gravi

Napoli alla terza giornata, Juventus alla quarta e Milan alla settima: eccole le tre trasferte che hanno fatto infuriare Sarri. Nel post partita del Via col Mare si lascia andare all’ennesimo sfogo di un’estate piuttosto turbolenta sulle sponde biancocelesti del Tevere. “Non ho sospetti, ho dei numeri. Ho consultato un amico statistico e mi ha spiegato che la possibilità delle tre trasferte consecutive succede nello 0,18% dei casi, al 99,82% non è casuale. Chi deve mettere paletti al calendario ha sbagliato, è un errore umano”.

Un lungo weekend di polemiche: Sarri ne ha per tutti

Già alla vigilia della sfida col Lecce, l’allenatore che ha vinto l’Europa League col Chelsea si era lamentato per la composizione del calendario. “È incredibile che una squadra che si classifica al secondo posto affronti tre squadre delle prime cinque classificate nelle prime tre trasferte” aveva dichiarato, criticando anche il mercato e la stampa. Poi, dopo il ko all’esordio in campionato, ne ha avute anche per i suoi che si sono lasciati rimontare dai giallorossi.

Sul web monta la protesta: Sarri contestato

“Polemizzi col calendario perché giocherai con i top club e poi perdi a Lecce? Caro Sarri non ci siamo proprio…” scrive su Twitter Stefano Peduzzi. “Le parole di Sarri sono gravissime: ‘Chi doveva mettere dei paletti ha sbagliato, è stato un errore umano’ riferendosi sempre alla polemica assurda sul calendario. Vergogna” rincara la dose ElMachico92.

Non manca chi fa ricorso all’arma dell’ironia: “Complimenti a Sarri per la trasferta leccese… cosa dice lo statistico? Quante possibilità c’erano?”. E, ancora: “Qualcuno dica a Maurizio Sarri che parla di calendario e statistiche che il Milan nelle prime 10 partite ha 5 big match. Qui la percentuale di quanto fosse possibile non la dice?” chiosa CalcioconlaU.