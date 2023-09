Kvaratskhelia-Napoli, la cruda nota del club azzurro: nessuna trattativa per il rinnovo

Con un perentorio comunicato il Napoli precisa che non ci sono trattative in corso con Kvaratskhelia: il georgiano ha un contratto per altri quattro anni a un milione a stagione.

05-09-2023 13:34

Si è discusso per tutta l’estate del rinnovo di Victor Osimhen, col presidente Aurelio De Laurentiis che ha annunciato in un paio di circostanze l’accordo sul prolungamento di contratto del nigeriano, salvo poi essere smentito dallo stesso attaccante. Un altro fronte caldo è leggato al rinnovo “al ribasso” di Piotr Zielinski, dopo il trasferimento saltato in Arabia Saudita. Ma c’è un terzo rinnovo eccellente in ballo per il Napoli: quello di Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia, l’MVP della Serie A che guadagna un milione

Il georgiano, MVP della Serie A 2022-23, è in cima a tutte le hit parade delle stelle del campionato italiano ma è in fondo alla classifica degli stipendi dei calciatori del Napoli. Guadagna un milione di euro a stagione (netto, ovviamente), meno della metà di Demme che pure è margini della rosa e percepisce due milioni e mezzo. Come lui Ostigard e Juan Jesus, meno intascano solo Gollini (400mila euro a stagione) e Zanoli (80mila). Adeguamento del contratto in vista? Macchè. Il Napoli ha risposto con una nota piuttosto cruda alle indiscrezioni sull’argomento.

La nota del Napoli sulla questione del rinnovo di Kvaratskhelia

Questo il colorito Twet del Napoli sulla questione Kvara:

Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Si tratta di “cazzate”. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore (il cui contratto scade tra 4… — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 5, 2023

Nessun rinnovo in vista: tifosi del Napoli preoccupati

Insomma, nessuna trattativa è in corso. Avendo Kvaratskhelia un contratto di quattro anni, De Laurentiis e i dirigenti azzurri non hanno alcuna intenzione – in base alla nota – di rinegoziare lo stipendio dell’asso georgiano. Una precisazione che, anziché rassicurare i tifosi del Napoli, rischia di gettare benzina sul fuoco delle polemiche. Per molti il comunicato del Napoli sembra essere solo un “amo” lanciato nello stagno per far abboccare possibili acquirenti per Kvaratskhelia. Di certo, continuare a pensare che il miglior calciatore della serie A percepisca uno stipendio tanto basso, per i parametri correnti, e non inizi a guardarsi attorno sembra essere un puro esercizio d’utopia.