Napoli, nostalgia Spalletti: Rudi Garcia già nel mirino dei tifosi

Tifosi azzurri preoccupati dopo ko con la Lazio: il tecnico francese finisce già sul banco degli imputati. Critiche anche alla società per il mercato

03-09-2023 12:00

Il ko interno con la Lazio ha scatenato la reazione dei tifosi del Napoli sul web. Già, abituato alla meravigliosa orchestra della banda Spalletti che ha stravinto l’ultimo campionato dopo 33 anni di attesa, il pubblico del Maradona non era più avvezzo a prestazioni incolore condite da una serie di errori e una difesa fin troppo ballerina perché poco supportata dal resto della squadra. Dito puntato contro Rudi Garcia e una campagna acquisti ritenuta non all’altezza.

Il Napoli di Garcia non piace: il tecnico sul banco degli imputati

Squadra sfilacciata, Lobotka poco coinvolto e sostituzioni sbagliate: ecco le accuse che i tifosi del Napoli muovono al tecnico ex Roma. Il ko interno con la Lazio arriva, per una singolare coincidenza, proprio nel giorno della presentazione di Spalletti come nuovo ct dell’Italia. Sentire nuovamente l’allenatore dello scudetto parlare di identità, felicità, di come intende il calcio ha riacceso una nostalgia che sembrava sopita. E fioccano i commenti sui social.

“Garcia out, la squadra gioca da terza categoria, spaccata dal primo minuto. Zambo play neanche a Fifa. Mandatelo via: se fosse stato buono, allenava ancora in Europa. Imbarazzanti” va giù duro Vincenzo Lombardi. “Togli Kvara al 60esimo: per me devi essere esonerato a fine serata” rincara ‘D’. “Partita sbagliata da Garcia, senza idee e senza fase difensiva. Squadra sbagliata da De Laurentiis” commenta Dave. “Quest’anno si prega nel quarto posto. In panchina abbiamo Guardiola che difende a centrocampo con Rrahmani e Juan Jesus” scrive Edo.

Il mercato è già stato bocciato: preoccupa il vuoto lasciato da Kim

Chi ha memoria lunga, ricorderà le contestazioni che accolsero l’arrivo di Kim. Ma al coreano è bastata una partita per mettere tutti d’accordo. Del brasiliano Natan, invece, ancora nessuna traccia. E, stando alle parole di Garcia, ci vorrà ancora del tempo prima di vederlo all’opera. “Mi viene da vomitare, compri il cosiddetto sostituto di Kim a 10 milioni dopo che ne hai incassati 60 e, nonostante questo, non lo fai giocare, ma fai giocare Juan Jesus” afferma Elle. “Juan Jesus titolare, zero cambi a centrocampo, ma ho sentito gente parlare di 8 al mercato” commenta ‘batjuantitolarepensaatifare’. E, ancora: “Mercato vergognoso”, sentenzia Fra.

Napoli ko: ma non tutti i tifosi sono disfattisti

Calma, c’è chi predica calma. Perché tutto sommato si è solo all’inizio del campionato e anche la scorsa stagione il grande ex Sarri riuscì a violare il Maradona. “È vero: potevamo fare molto di più e nessuno lo mette in dubbio, ma giudicare un allenatore e dei ragazzi che a malapena abbiamo visto, per aver perso la prima partita mi sembra veramente troppo. Sicuramente cambierà qualcosa” sostiene Mariafrancesca.

“Ci poteva stare ed è successo, nulla di grave. Nove volte su dieci se perdi in casa vai a vincere fuori” afferma un altro utente. “Garcia dovrà lavorare per correggere il tiro ma è presto per far partire i processi” conclude Francesco Targaryen.