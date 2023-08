Napoli: chi è Natan, il brasiliano che deve far dimenticare Kim

Colpo del Napoli in pieno stile De Laurentiis: per 10 milioni dal Bragantino arriva Natan Bernardo de Souza, centrale di 22 anni ex Flamengo

05-08-2023 13:00

Ed è eccola qui, la zampata di De Laurentiis. La mossa che non t’aspetti, in pieno stile Aurelio. L’erede di Kim arriva dal Brasile, più precisamente dal Bragantino. Si chiama Natan Bernardo de Souza, ha 22 anni, è un mancino di 188 centimetri ed è costato 10 milioni di euro. Proprio come Kim, lo conoscono in pochi alle falde del Vesuvio. Questa volta, però, niente sfottò né striscioni di protesta. La lezione dello scorsa stagione ha insegnato che, prima di giudicare, bisogna attendere il responso del campo.

Colpo Natan: ecco chi è il nuovo difensore del Napoli

Tra Danso, che ha rinnovato col Lens, e Kilman, ecco Natan, difensore in passato seguito anche dalla Roma. Agli inizi della sua carriera nel settore giovanile del Ponte Preta veniva impiegato come terzino sinistro, poi, soprattutto per via della sua stazza, è stato spostato al centro della difesa, con ottimi risultati. Quindi il passaggio al Flamengo, uno dei club di punta del Brasile, con cui è stato protagonista nella stagione 2020/21.

Il Mengão rimase talmente impressionato dalle sue prestazioni che, nell’ottobre 2020, gli rinnovò il contratto inserendo una clausola rescissoria da 70 milioni di euro. Nel marzo 2021 il passaggio in prestito al Red Bull Bragantino, con cui ha raggiunto subito la finale della Copa Sudamericana. Il club paulista lo ha acquistato a titolo definitivo nel 2022.

A 22 anni Natan ha già le spalle larghe

Lo dice la sua storia. Lo raccontano i suoi numeri. Già più di 120 le presenze collezionate tra i professionisti in Brasile per il classe 2001 nato a Itapecerica da Serra. Ma è anche il vissuto ad averlo formato. Come quando fu costretto a fermarsi due mesi per alterazioni cardiologiche o, più di recente, quando, lo scorso aprile, ha subito la lesione ai legamenti del ginocchio sinistro.

Natan, però, è sempre tornato. Più carico e più forte di prima. Col Napoli l’occasione della vita: atteso a Roma per le visite mediche, raggiungerà poi il ritiro di Castel di Sangro per la firma del contratto.

Come cambia la difesa del Napoli con Natan

Il quarto difensore che tanto aspettava Rudi Garcia di fatto è stato preso. Natan occuperà la casella di centro-sinistra rimasta vacante, dopo la cessione di Kim, miglior difensore dell’ultimo campionato, al Bayern Monaco. Il brasiliano avrà lo stesso impatto del coreano?

L’ex Fenerbahçe stregò Spalletti, che non ebbe alcun timore nell’impiegarlo titolare sin dal primo istante. L’auspicio dei tifosi è che la storia si ripeta, anche se il tecnico potrebbe inizialmente preferirgli Juan Jesus, che non hai mai deluso quando è stato chiamato in causa.