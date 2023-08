Danso rinnova con il Lens e l’annuncio del club francese è uno sfottò al Napoli. Il video

Sfuma definitivamente la pista Kevin Danso per il Napoli, il difensore ha firmato un rinnovo fino al 2027 e il Lens lo annuncia con un video che è una presa in giro per il club napoletano

Ultimo aggiornamento 03-08-2023 19:46

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Niente Kevin Danso. La lunga rincorsa del Napoli al difensore non è ancora completata. La società del presidente De Laurentiis deve depennare dalla lista un altro nome come possibile erede di Ki Min-Jae volato a Monaco per giocare con il Bayern. Danso era stato a lungo nel mirino del club azzurro ma alla fine ha deciso di restare a Lens siglando anche un rinnovo.

Danso resta al Lens: l’annuncio del club francese

La trattativa tra il Napoli e il Lens deve essere stata piuttosto agitata visto che il club transalpino ha deciso di annunciare il rinnovo del contratto del difensore con un video che è molto più che un semplice sfottò. Nel video pubblicato sui canali social, infatti, compare un “Cortigiano del Sud Italia” che manda dei messaggi a Danso per provarlo a convincerlo che si chiude però con un calcio dello stivale italiano e la scritta “Non andrà dagli italiani”, il tutto accompagnato dalla musica che rimanda al Sud Italia.

Quand on a déjà trouvé chaussure à son pied… 👢 pic.twitter.com/0UcyOpWCzH — Racing Club de Lens (@RCLens) August 3, 2023

Napoli, continua la caccia all’erede di Kim Min Jae

Sono stati tantissimi i difensori accostati in questa finestra di mercato al Napoli. La società partenopea, nonostante sapesse da tempo della possibilità di perdere Kim, si è lasciata un po’ sorprendere ed ora continua a sondare il mercato alla ricerca del giocatore giusto di mettere a disposizione di Rudi Garcia. L’ultimo nome è quello del difensore brasiliano classe 2002 Murillo. Il giocatore del Corinthias è un profilo molto interessante ma la squadra brasiliano chiede una cifra che sfora i 30 milioni di euro per liberarlo e sembra aver spaventato anche il PSG.

Danso, la presa in giro che fa infuriare i tifosi del Napoli

Il video del Lens per annunciare il rinnovo di Kevin Danso fa infuriare i tifosi del Napoli che non si aspettavano una presa in giro così sfacciata. Ma Raddy non se la prende: “Da tifoso del Napoli, trovo quel video fantastico. Alzo le mani di fronte a tanta genialità”. Mentre Cristiano ha propositi di vendetta: “Mi auguro vivamente di pescare il Lens in Champions. Come si suol dire: Non sputare in cielo che in faccia ti torna. A presto”. Mentre Antonio commenta: “Leggo elogi alla comunicazione del Lens su Danso e mi chiedo: ad ogni rinnovo bisogna prendere in giro i paesi dei club che erano interessati? Se rinnovasse Osimhen quindi bisognerebbe prendere in giro le usanze di Arabia o Francia?”. C’è anche chi dimostra un po’ di frustrazione: “Il punto più basso della storia della Società Sportiva Calcio Napoli. Farsi prendere per il culo dal Lens, squadra che fino a tre anni fa giocava in serie B. Campioni d’Uganda, altro che Italia”.