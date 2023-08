Napoli, tifosi in ansia per Kvaratskhelia: i tanti infortuni in ritiro preoccupano

Il campione georgiano è uscito malconcio dal campo dopo l’amichevole con il Girona per una botta al ginocchio: intanto i supporter azzurri rimpiangono il preparatore di Spalletti

03-08-2023 12:44

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

I soliti dribbling, qualche altra giocata interessante, nessun gol e un infortunio: questo il bilancio di Kvicha Kvaratskhelia nell’amichevole giocata ieri dal Napoli a Castel di Sangro contro il Girona. Il campione georgiano è uscito dal campo con una vistosa fasciatura sul ginocchio e oggi non s’è allenato: abbastanza per allarmare i tifosi del Napoli, già preoccupati dall’ampio numero di piccoli infortuni registrati finora in ritiro dalla squadra di Rudi Garcia. E qualcuno rimpiange Francesco Sinatti, il preparatore atletico di Luciano Spalletti.

Napoli, paura per l’infortunio a Kvaratskhelia

Entrato in campo nel secondo tempo dell’amichevole contro il Girona, Kvicha Kvaratskhelia ha mostrato uno stato di forma in crescita, salvo poi uscire dal campo con una vistosa fasciatura al ginocchio dovuta allo scontro con un avversario. Il suo infortunio ha messo immediatamente in ansia i tifosi del Napoli, che stamattina però hanno ricevuto una buona notizia: il problema di Kvaratskhelia è dovuto a un trauma contusivo, non c’è traccia distorsione.

Napoli, niente allenamento per Kvaratskhelia

Kvaratskhelia è rimasto a riposo oggi, non partecipando all’allenamento dei suoi compagni di squadra. E probabilmente Rudi Garcia gli risparmierà anche la prossima amichevole del Napoli, che domenica 6 agosto tornerà in campo contro i tedeschi dell’Augsburg. Lo staff della squadra partenopea non vuole correre inutili rischi in vista dell’inizio del campionato.

Napoli, tifosi preoccupati per i tanti infortuni

Intanto, però, tra i tifosi del Napoli monta il malcontento per i tanti piccoli infortuni registrati dai calciatori azzurri sia nel ritiro di Dimaro che nella seconda parte a Castel di Sangro. Kvaratskhelia è vittima di una contusione, così come qualche giorno fa Zielinski, ma altri azzurri hanno registrato affaticamenti o altri piccoli problemi muscolari: nel corso del pre-campionato è capitato a Demme, Lobotka, Mario Rui, Elmas e Osimhen, assente ieri contro il Girona, mentre Simeone ha terminato l’amichevole con i catalani toccandosi la coscia, per poi successivamente rassicurare l’ambiente.

Napoli, i tifosi rimpiangono il preparatore Sinatti

Secondo una parte dei tifosi del Napoli, il problema sarebbe dovuto all’addio di Francesco Sinatti, il preparatore atletico a disposizione di Luciano Spalletti nella scorsa stagione, sostituito recentemente da Paolo Rongoni, uomo di fiducia di Rudi Garcia. “Nel Napoli ci sono troppi infortuni muscolari per quello che è il periodo. Starà pesando anche il cambio del preparatore atletico, ma questi stop mi preoccupano”, scrive su Twitter Andrea. “Vi prego richiamate Sinatti”, aggiunge drastico MH1. “Cattivo segno. Lo scorso anno manco in ritiro avemmo infortuni. Ora uno dopo l’altro. Sinatti dove sei?”, chiede Marco.