Premier League: Haaland trascina il City, Tottenham a valanga con Son, disastro Chelsea

L’attaccante norvegese del Manchester City, Erling Haaland, trascina i suoi alla vittoria con una tripletta contro il Fulham. Anche Son fa lo stesso per gli Spurs contro il Burnley. Il Chelsea casa in casa col Nottingham Forest

Ultimo aggiornamento 02-09-2023 19:11

Ancora Premier League nel segno di Erling Haaland. Il giocatore norvegese ha ripreso da dove ha lasciato segnando gol a valanga e trascinando i suoi alla vittoria. Nella terza giornata del campionato inglese arriva anche la sua tripletta con cui il Manchester City travolge il malcapitato Fulham.

Manchester City-Fulham 5-1: Haaland dà spettacolo

E’ sempre City: dopo aver conquistato tre titoli nella scorsa stagione la squadra di Pep Guardiola ha ripreso con vittoria a raffiche. Nel sabato di Premier arriva anche una comoda vittoria contro il Fulham battuto con un netto 5-1. Dopo il vantaggio di Alvarez, la risposta degli ospiti con Ream. Poi in chiusura di quarto nuovo vantaggio dei Citizens con Akè. Nel secondo tempo sale in cattedra Haaland che con una tripletta decide il match.

Chelsea-Nottingham Forest 0-1: che disastro dei Blues

Se il City riparte vincendo e convincendo, la quarta giornata di Premier consegna un Chelsea in piena fase di convalescenza e con una ripresa che sempre lunga e impervia. Dopo un mercato da 500 milioni, la formazione londinese si arrende in casa allo Stamford Bridge contro il Nottingham Forest e l’errore che apre le porte al gol di Elonga lo firma il giocatore più pagato della storia del calcio inglese: Moises Caicedo. Per i Blues solo 4 punti nelle prime 4 uscite.

Burnley-Tottenham 2-5: la tripletta di Son trascina gli Spurs

No Kane No Problem: la partenza dell’attaccante inglese dal Tottenham sembrava aver lasciato un buco importante nella rosa degli Spurs che però hanno saputo rispondere grazie al nuovo capitano, il coreano Son. Il giocatore si è preso sulle spalle la squadra diventando un leader ed un riferimento offensivo e la sua tripletta è valsa la vittoria per 5-2 sul campo di un Burnley volenteroso. Da sottolineare l’ottima prestazione dell’estremo difensore italiano Vicario.

Sheffield United-Everton 2-2: gol ed emozioni

Gara ricca di emozioni tra Sheffield United e Everton: è la formazione ospite a passare in vantaggio con Doucourè. La reazione dei padroni di casa alla mezz’ora del primo tempo con Archer e lo United passa anche in vantaggio in chiusura di frazione con Pickford. Nella ripresa il pareggio dell’Everton con Danjuma in una gara tirata fino alla fine.

Brentford-Bournemouth 2-2: Mbeumo salva i padroni di casa

Finisce in parità e sempre 2-2 anche la sfida tra Brentford e Bournemouth. I padroni di casa passano in vantaggio dopo soli 7 minuti con Jensen. Subiscono il pareggio nel primo tempo e la rimonta al 77’ con le reti messe a segno da Solanke e Brooks ma al 93’ ci pensa Mbeumo a salvare i suoi con il gol del 2-2- definitivo.