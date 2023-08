Caicedo, il Liverpool offre 110 milioni di sterline ma il giocatore vuole andare al Chelsea

Intrigo di mercato in Premier League: il Liverpool mette sul piatto 110 milioni di sterline per il calciatore ecuadoriano: sembra tutto fatto ma il centrocampista del Brighton vuole il Chelsea

11-08-2023 17:32

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Intrigo di mercato in Premier League che fa capo a quello che potrebbe diventare uno dei colpi più costosi della storia del mercato inglese: in mezzo c’è il centrocampista ecuadoriano del Brighton, Moises Caicedo mentre le pretendenti rispondono al nome di Liverpool e Chelsea.

Caicedo: l’offerta choc del Liverpool

Il primo a provarci è stato il Liverpool. I Reds hanno deciso di investire il loro bottino di mercato su Moises Caicedo mettendo sul piatto una di quelle offerte a cui è davvero difficile rinunciare 110 milioni di sterline che alla conversione equivalgono a 127 milioni di euro, che avrebbero reso il calciatore il più costoso nella storia della Premier League. Il Brighton ovviamente non ha opposto resistenze ed oggi erano attese anche le visite mediche di rito, ma al momento conclusivo la situazione sembra essere completamente cambiata.

Il Chelsea stuzzica Caicedo e lui cambia idea

Il sì era atteso, quasi scontato invece come nelle migliori trame è arrivato il clamoroso colpo di scena. Moises Caicedo stava per vestire il rosso quando improvvisa è arrivata l’offerta del Chelsea che si è inserito nella trattativa. L’ecuadoriano ha cambiato idea, ha detto no ai Reds ed ora accetta soltanto la corte del Chelsea. Il problema però ora si pone perché, a quanto pare, i Blues non sarebbero intenzionati a pareggiare l’offerta fatta dal Liverpool e provano a fare leva sulla volontà del calciatore per riuscire a risparmiare qualcosa (si parla di 116 milioni di euro, non proprio un prezzo da discount).

De Zerbi cancella Caicedo: “Mi sono già dimenticato di lui”

A fare da spettatore, interessato fino a un certo punto, c’è Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano del Brighton sa di dover rinunciare a uno dei giocatori più importanti della sua rosa e in questo momento per lui conta davvero poco la destinazione finale. L’ex Sassuolo già cancella l’ecuadoriano dai pensieri.