Mercato Premier League, dopo Tonali il Newcastle continua a pescare in Serie A e prepara offerte choc per Chiesa e Theo Hernandez

Ci siamo: i ricchissimi e potenti proprietari del Newcastle vogliono fare spesa in Serie A. Dopo aver bloccato il talento del Milan Sandro Tonali, ecco che i dirigenti del club di Premier League sondano il terreno per Chiesa (in rotta con la società bianconera) e per un altro uomo chiave del Milan di Stefano Pioli, ovvero il terzino tutta fascia Theo Hernandez. A poco più di una settimana dalla reale apertura del mercato la Serie A potrebbe perdere tre pezzi pregiati.

Tonali: la situazione attuale

Siamo sempre più vicini al divorzio tra i rossoneri e Sandro Tonali, ed allo stesso tempo il matrimonio tra il giovane talentoso centrocampista ed il Newcastle è ad un passo dall’ufficialità. Tonali, stando alle ultime cifre, passa in Premier League per 70 milioni di euro più bonus (il totale si avvicinerebbe agli 80 milioni di euro complessivi).

Nella giornata di giovedì 22 giugno, Dan Ashworth, uomo mercato degli inglesi, era a Milano per limare gli ultimi accordi con il Milan e Giuseppe Riso (procuratore di Tonali). Dopo aver trovato l’accordo definitivo, Tonali (nella giornata odierna) svolgerà in Romania le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto di sei anni a 8 milioni a stagione più bonus. Attualmente, il centrocampista del Milan sarebbe l’italiano più costoso della storia del calcio inglese.

Chiesa: la situazione attuale

Come raccolto e riportato anche da Sky Sport, il club di Premier, avrebbe bussato anche alla porta del club bianconero della Juventus ed avrebbe iniziato a prendere informazioni in merito al gioiello Federico Chiesa.

Sull’esterno offensivo della Juventus però è grande l’interessamento anche dell’Aston Villa, altro club di Premier League. Secondo le ultime notizie, i due club inglesi offriranno alla Juventus una cifra iniziale di 60 milioni di euro per assicurarsi di ottenere il diritto ad usufruire delle prestazioni sportive del forte esterno della Nazionale di Roberto Mancini.

Theo Hernandez: la situazione attuale

Il Newcastle pesca in maniera intensa dalla Serie A, principalmente dal Milan. I dirigenti del club di Premier vorrebbero portare il terzino sinistro dei rossoneri in Inghilterra. L’operazione non è cosi facile dato che, sul forte terzino francese allenato da Stefano Pioli, è caduta l’attenzione anche dell’Atletico Madrid. Oltre alla potenziale concorrenza, anche il prezzo per arrivare a Theo è proibitivo: il Milan per la cessione del giocatore chiave chiede più di 80 milioni, probabilmente non è da escludere che i rossoneri vogliano incassare una cifra che superi i 100 milioni di euro.