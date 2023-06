Il centrocampista azzurro è pronto a lasciare i rossoneri per volare in Premier.

22-06-2023 19:15

Tutto fatto per la cessione di Tonali al Newcastle. Il Milan intascherà circa 80 milioni di euro per la cessione del centrocampista azzurro, che domani svolgerà le visite mediche di routine. Da capitano azzurro, attualmente è impegnato con la prima fase degli Europei Under 21 in Romania. Per Tonali il Newcastle ha pronto un contratto di 6 anni a 8 milioni di euro a stagione più 2 di bonus.