Mercato Milan, una big di Premier League prova l’assalto a Theo Hernandez: il terzino sinistro del Milan ha diversi estimatori

Theo Hernandez sta bene a Milano ed ha rinnovato fino al 2026, il Manchester United però potrebbe fare una follia per l’ex Real Madrid: il Milan valuta proposte solo oltre i 60 milioni

16-06-2023 15:22

Inizia il mercato del Milan: il nuovo responsabile dell’area sportiva dei rossoneri Giorgio Furlani è alle prese con le prossime decisioni per provare a continuare a riportare il Milan il più in alto possibile. Il mercato in entrata è importante ma il nuovo dirigente rossonero ora dovrà pensare anche a quello in uscita. Dopo l’addio di Maldini e Massara, i rossoneri potrebbero perdere un altro elemento chiave. Secondo quanto ripotato nelle ultime ore dai diversi siti online (e non solo), Theo Hernandez potrebbe dire addio a Milano ed al popolo rossonero.

La pretendente di Theo Hernandez

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo della Gazzetta dello Sport, il Manchester United – seppur stiano trattando per una nuova proprietà – ha messo nel mirino il terzino tutta fascia del Milan. Se i sondaggi si concretizzeranno in offerta, i rossoneri la prenderanno in considerazione solo se la cifra proposta superasse i 60 milioni di euro. Ciò sarebbe il triplo di quanto speso dai rossoneri nell’estate 2019. Il terzino ha lasciato Madrid per 20 milioni di euro. Il giocatore chiave del Milan non sarebbe in vendita, ma in caso di un’offerta particolarmente consistente i rossoneri la prenderebbero in considerazione.

Il terzino sta bene a Milano, ed ha un contratto

Il rinnovo di Theo Hernanez con il Milan è arrivato nel febbraio del 2022, il terzino ha firmato un prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2026 ed ha notevolmente migliorato il proprio ingaggi percepito. Il laterale sinistro, infatti, è passato da guadagnare 1.5 milioni a 4 milioni (netti) all’anno. Non è la cifra a spaventare il Manchester United, gli inglesi infatti – senza alcuna difficoltà – potrebbero proporre e garantire uno stipendio nettamente superiore al terzino. A Milano, in rossonero, Theo Hernandez ha sempre dichiarato di stare molto bene: sia in campo che fuori. In aggiunta, dopo il rinnovo di Leao, potrebbero ancora (sulla sinistra) seminare il panico in Serie A.

Per il Milan è incedibile, però…

Ovviamente, in caso di ipotetica cessione, sarebbero diversi i club che potrebbero contattare il Milan per negoziare la cessione del forte terzino sinistro. Il giocatore ha diversi ammiratori sia in Premier League sia in Spagna, in Liga. Non è da escludere che, in caso di cessione, il Milan possa far partire un’asta per arrivare alla cessione di Theo. Ad oggi, però, la volontà è quella di non privarsi del forte terzino e di continuare a proseguire con il percorso insieme. Solo il tempo dirà cosa succederà all’ex giocatore del Real Madrid.