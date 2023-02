I blancos hanno conquistato il trofeo per la quinta volta: nuovo gioiello per il palmarés di Carlo Ancelotti

11-02-2023 22:43

Il Real Madrid è campione del mondo per club per la quinta volta nella sua storia. I blancos hanno battuto nella finale andata in scena allo stadio Moulay Abdallah a Rabat (Marocco) i sauditi dell’Al-Hilal con un pirotecnico 5-3.

E’ il secondo trofeo stagionale per la squadra di Carlo Ancelotti dopo la Supercoppa Europea: per il tecnico di Reggiolo è la terza affermazione nel Mondiale per club (raggiunto Pep Guardiola).



Real Madrid-Al Hilal: Vinicius e Valverde stratosferici

La partita ha ben poca storia: i campioni di Spagna sono nettamente superiori ai sauditi, arrivati a sorpresa in finale dopo l’incredibile vittoria contro il Flamengo. La squadra di Ancelotti trova un immediato uno-due al 13′ e al 18′ con l’accoppiata Vinicius-Valverde: il brasiliano sblocca il risultato di destro dopo uno scambio in velocità con Benzema, cinque minuti dopo il centrocampista uruguaiano raddoppia dopo una respinta difettosa di Al-Mayouf.

Il predominio del Real Madrid è netto, e il gol del 2-1 di Marega, arrivato al 26′, è un fulmine a ciel sereno per una difesa blanca completamente da rivedere. I campioni di Spagna nella ripresa chiudono in ogni caso la partita, al 54′ Benzema cala il tris sfruttando uno splendido passaggio di Vinicius, quattro minuti dopo Valverde firma la sua doppietta personale con un tap-in su assist di Carvajal.

A risultato ormai acquisito, nel finale la partita si trasforma in un festival del gol: Vietto al 63′ sigla il 4-2, poco dopo Vinicius è l’autore del pokerissimo degli spagnoli di destro dopo una bella azione di Ceballos. Nel finale di partita l’Al Hilas segna il 5-3 ancora con Vietto, che di nuovo sorprende una colpevole difesa del Real.

Carlo Ancelotti da urlo: trofeo numero 25 in carriera

Carlo Ancelotti ha arricchito il suo palmarés da urlo con un altro trofeo: il tecnico di Reggiolo ha ottenuto a Rabat il suo 25esimo trionfo in carriera, uno score che gli permette di raggiungere Ottmar Hitzfeld nella classifica dei tecnici più vincenti di tutti i tempi.

Complessivamente, Carlo Ancelotti ha vinto da allenatore tra Milan, Chelsea, Paris Saint Germain, Real Madrid e Bayern Monaco 4 Champions League, 4, Supercoppe Uefa, 3 Coppe del mondo per club, 1 Coppa Intertoto, 1 Serie A, 1 Premier League, 1 Ligue 1, 1 Bundesliga, 1 Liga, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, 1 FA Cup, 1 Community Shield, 1 Coppa di Spagna, 2 Supercoppe di Germania.

Real Madrid-Al Hilal, le pagelle: i migliori e i peggiori

Lunin 5: il Real subisce quattro tiri in porta in tutto, e lui ne fa passare tre. Non regala le certezze di Courtois.

Rudiger 5: si fa battere con troppa facilità dagli attaccanti dei sauditi

Modrid 6,5: senz’altro meglio rispetto alla recenti uscite. Gioca da veterano consumato e regala giocate di classe.

Kroos 7: ha vinto sei finali su sei in questa competizione, è tra i più grandi di sempre

Valverde 8: è pericolosissimo in posizione più avanzata, firma due gol e crea altri pericoli

Benzema 7,5: il cartellino lo timbra sempre, sbaglia qualche gol di troppo

Vinicius 8,5: un’autentica furia in attacco, gol e assist a non finire

Vietto 7,5: il migliore dei sauditi con una doppietta

Jang 5: mostra tutti i suoi limiti in difesa

Carlo Ancelotti 7,5: il Real Madrid è lontano dalla forma migliore ma la missione è compiuta. Carletto è sempre più vincente.

Real Madrid-Al Hilal, il tabellino

REAL MADRID-AL HILAL 5-3

13′ e 69′ Vinicius (R), 18′ e 58′ Valverde (R), 26′ Marega (A), 54′ Benzema (R), 64′ e 79′ Vietto (A)

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Carvajal (80′ Vallejo), Alaba, Rüdiger, Camavinga; Modric (74′ Nacho), Tchouaméni (62′ Ceballos), Kroos (74′ Asensio); Valverde, Benzema (62′ Rodrygo), Vinicius. All: Ancelotti.

AL HILAL (4-3-3): Al Mayouf; Saud, Jang, Al Boleahi, K.Al Dawsari; Cuellar, Kanno, Carrillo (75′ Nasser); S. Al Dawsari (75′ Michael), Vietto (86′ Al Hamdan), Marega (86′ Ighalo). All: Diaz