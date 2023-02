Mondiale per Club, Ancelotti sereno: "Il Real Madrid questa stagione farà bene"

L'allenatore italiano: "La squadra sta crescendo, ma attenzione all'Ah Ahly. Benzema, Courtois e Militao potrebbero giocare la finale".

07-02-2023 21:41

Carlo Ancelotti ha parlato alla vigilia della semifinale del Mondiale per Club, che contrpporrà Real Madrid e gli egiziani dell’Al Alhy.

Le riflessioni del tecnico italiano vanno dall’avversario di domani al rischio esonero: “Affrontiamo una squadra che ha storia e che ha giocato molte volte questa competizione. Una squadra organizzata, che vuole fare bene: sarà una partita difficile. A Madrid sono esigenti, ma credo la squadra stia migliorando, siamo in buone condizioni: il gruppo è convinto di fare bene fino a fine stagione. Benzema, Courtois e Militao sono a Madrid per curarsi, possono recuperare per la finale: se staranno bene, ci raggiungeranno giovedì”.

La chiosa è su Vinicius, oggetto di razzismo: “Il problema non è suo, ma del calcio spagnolo, E’ assurdo parlare ancora di razzismo”.