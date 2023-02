Mondiale per club, l'Al Hilal elimina a sopresa il Flamengo

Per i vincitori dell'ultima coppa Libertadores è stata fatale l'espulsione dell'ex Roma Gerson.

07-02-2023 23:07

Clamoroso nel Mondiale per club: Flamengo eliminato dall’Al Hilal, la squadra saudita si prende la rivincita del 2019 contro i brasiliani e a Tangeri finisce col risultato di 3-2. Grande protagonista Al-Dossari, autore di una doppietta (come Pedro). Per i vincitori dell’ultima coppa Libertadores è stata fatale l’espulsione dell’ex Roma Gerson a fine primo tempo, che ha causato anche un rigore per gli avversari.

Adesso, l’Al Hilal aspetta l’avversaria della finale che uscirà dalla sfida di mercoledì tra il Real Madrid campione d’Europa e l’Al Ahly.