A febbraio l'esterno francese ha rinnovato con i rossoneri fino al 2026, gli inglesi potrebbero non spaventarsi per la richiesta del Diavolo

16-06-2023 11:22

Tra Diavoli ci si capisce. E così potrebbe andare in porto il clamoroso trasferimento di Theo Hernandez dal Diavolo rossonero a quello rosso, ossia il Manchester United. Secondo la Gazzetta dello Sport, gli inglesi avrebbero messo gli occhi sull’esterno francese che, però a febbraio ha rinnovato fino al 2026, passando da 1,5 a 4 milioni di ingaggio a stagione.

Insomma, serve una maxi offerta, ma i soldi certo non mancano in casa United. Non meno di 60 milioni è la valutazione del giocatore. Dalla parte del Milan, i soldi potrebbero andare a finanziare buona parte del mercato estivo. Il Corriere della Sera aggiunge altre pretendenti a Theo, vale a dire il Manchester City e le big spagnole.