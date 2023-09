Premier League, Tottenham-Liverpool è un caso: era regolare il gol di David Luiz, gli arbitri si scusano

La PGMOL, l’associazione arbitri inglese, rivela che è stato un errore umano a portare all’annullamento del gol del Liverpool. La squadra di Klopp perde al 96’ per un autogol di Matip contro il Tottenham

30-09-2023 23:06

Una gara folle, dalle mille emozioni decisa da un autogol al minuto 96’. Ma Tottenham-Liverpool potrebbe anche passare alla storia come uno dei più grandi fallimenti arbitrali in epoca Var, con la tecnologia che non interviene in un momento chiave del match e con i Reds che ora si trova a recriminare per un gol valido ma annullato.

Tottenham-Liverpool: l’episodio incriminato

La gara per la squadra di Klopp comincia malissimo visto che dopo soli 26 minuti di gioco i Reds rimangono in 10 uomini dopo un bruttissimo fallo di Jones ai danni di Bissouma, l’arbitro sceglie il giallo ma al Var segnalano che va esibito il cartellino rosso.

Liverpool in 10 ma non domo al punto che al 33’ riesce a trovare anche la via del gol. Salah innesca Luiz Diaz che batte Vicario in uscita, la rete viene annullata per fuorigioco, il Var resta in silenzio ma i dubbi rimangono.

David Luiz: arrivano le scuse della classe arbitrale

A distanza di qualche minuto dopo la fine della gara arriva però un comunicato della PGMOL (la Professional Game Match Officials Limited), associazione responsabile degli arbitri nelle gare che si giocano in Inghilterra (si tratta di arbitri professionisti).

Nel comunicato pubblicato anche sui social si legge: “La PGMOL riconosce un evidente errore umano avvenuto nel corso del primo tempo tra Tottenham e Liverpool. Il gol di David Luiz è stato annullato dagli arbitri in campo. E’ chiaro che si tratta di un errore e il gol doveva essere assegnato attraverso l’intervento del Var che però non è intervenuto. Condurremo un’indagine per capire quali circostanze hanno portato all’errore e alla fine contatteremo il Liverpool.

Errore al Var e autogol: il sabato nero di Klopp

Per Jurgen Klopp è stato un sabato nero. Dopo la rete annullata a Luiz arriva il vantaggio del Tottenham con Son. Il Liverpool trova la forza per reagire e trovare il pareggio nel recupero del primo tempo con Gapko. Nella ripresa però i Reds rimangono in nove uomini per la doppia ammonizione a Diogo Jota e da quel momento comincia una strenua resistenza che verrà piegata solo dall’autorete di Matip al minuto 96.