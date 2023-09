Juve, De Zerbi e Bonucci vanno ko: ora sono i bianconeri a invocare “padre tempo”

Il momento magico del Brighton di Roberto De Zerbi si spegne di colpo contro l’Aston Villa (6-1); l’Union di Bonucci rimedia la quarta sconfitta di fila: sui social arriva la vendetta dei tifosi bianconeri

30-09-2023

Una piccola rivincita. I tifosi della Juventus guardano tutto quello che accade anche a migliaia di chilometri di distanza e non perdonano. Così anche un risultato in Premier League o i Budensliga diventa occasione per provare ad andare all’attacco: stavolta mettendo nel mirino Roberto De Zerbi o un grande ex come Leonardo Bonucci.

Premier League, il Brighton di De Zerbi crolla contro l’Aston Villa

Era la squadra più in forma della Premier League e oggi arriva una sonora sconfitta. Il Brighton di Roberto De Zerbi che stava viaggiando nelle zone altissime della classifica è incappato nella classica giornata no: l’Aston Villa gioca una gara perfetta e rifila 6 gol a Mitoma e compagni che trovano solo il gol della bandiera con Ansu Fati.

Del resto è stata una giornata all’insegna dei risultati sorprendenti nella massima serie inglese visto che dopo sei vittorie arriva anche il clamoroso passo falso del Manchester City che cade 2-1 sul campo del Wolverhampton.

Bundesliga: quarto ko di fila per l’Union di Bonucci

La giornata degli italiani all’estero non va molto meglio neanche a Leonardo Bonucci. L’ex giocatore della Juventus sta vivendo un momento decisamente negativo con la maglia della sua nuova squadra. L’Union Berlino rimedia infatti la quarta sconfitta consecutiva perdendo anche 1-0 in casa dell’Heidenheim e la classifica comincia a farsi decisamente negativa.

Juve, la rivincita dei tifosi bianconeri sui social

Le notizie viaggiano alla velocità della luce e per i tifosi della Juventus anche quelle che arrivano dall’estero possono essere la sponda per una piccola rivincita. Sui social in tanti invocano “padre tempo”, l’espressione che Daniele Adani ha usato molte volte aspettando i risultati negativi di Massimiliano Allegri. Il rapporto di amicizia tra l’ex difensore e Roberto De Zerbi, allenatore da tempo inviso alla tifoseria bianconera, diventa così motivo di sfottò.

Neanche Bonucci viene risparmiato. Il difensore ha lasciato la Juventus in aperta polemica dopo essere stato messo fuori rosa decidendo anche di fare causa alla Vecchia Signora. Una decisione che tanti tifosi bianconeri non hanno vissuto positivamente e ora anche per lui si tirano fuori vecchi tormentoni: “Ne deve mangiare di pastasciutta”, l’invito all’ex capitano.