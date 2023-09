Premier League risultati: il City mette anche la sesta, Foden e Haaland stendono il Nottingham

Il Manchester City di Pep Guardiola conquista la sesta vittoria su altrettante uscite: i Citizenz battono 2-0 il Nottingham Forest nonostante l’inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. Pari tra Crystal Palace e Fulham e tra Luton Town e Wolverhampton

23-09-2023 18:10

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Il Manchester City ha ripreso esattamente da dove aveva lasciato: nel segno del dominio. La squadra di Pep Guardiola conquista la vittoria numero 6 in campionato (su altrettante uscite) grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Foden e da Haaland.

Manchester City-Nottingham Forest 2-0: arriva la sesta

Non è stata la miglior partita stagione del Manchester City ma arriva comunque la vittoria. La squadra di Pep Guardiola ha ricominciato nel segno del dominio sulla Premier League. I Citizens superano anche il Nottingham, stavolta deiscente meno in scioltezza nonostante un avvio di gara sprint.

Dopo 7 minuti infatti arriva il gol del vantaggio di Foden con una meravigliosa azione corale. Al 14’ arriva, quasi immancabile, anche il gol del norvegese Haaland. Nella ripresa però c’è anche l’espulsione di Rodri (che salterà il match con l’Arsenal) che lascia il Manchester in 10 uomini per tutta la ripresa.

Crystal Palace-Fulham 0-0: vince la prudenza

Non è stato un match dalle grandissime emozioni quello tra Crystal Palace e Fulham. Le due squadre hanno cominciato con il piede giusto la stagione e il match di oggi ha rispecchiato una certa prudenza da parte dei 22 in campo. Il Crystal Palace ci prova con maggiore insistenza ma alla fine ne viene fuori una gara molto bloccata e con poche emozioni.

Luton-Wolverhampton 1-1: i Wolves resistono in 10

Pareggio anche nel match tra il Luton Town e il Wolverhampton. Un punto che alla fine non sfama nessuno. Per i padroni di casa si tratta del primo in campionato dopo un inizio da incubo ma contro un avversario rimasto in 10 uomini dal 39’ del primo tempo forse era lecito aspettarsi qualcosa di meglio. Non va tanto meglio al Wolverhampton che trova la rete del vantaggio con Pedro Neto prima di farsi raggiungere dal calcio di rigore di Carlton Morris.

Premier League, sesta giornata: risultati e programma