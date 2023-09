Risultati Champions League: Barcellona extralarge, Alvarez due assoli per Guardiola. Psg: Mbappe-Hakimi

Prima giornata della Champions League 2023/24: goleada del Barcellona, Manchester City in rimonta, al Psg bastano i primi 10’ della ripresa, il Porto sbanca Donetsk

19-09-2023 23:47

Il Milan impatta in casa, 0-0 con il Newcastle, e la Lazio pesca il jolly da una volta nella vita all’Olimpico contro l’Atletico Madrid (un enorme Provedel replica allo scadere al gol di Barrios). Partenza non entusiasmante delle italiane nella prima serata della Champions League 2023/24 che ha riservato emozioni e gol.

Goleada del Barcellona, Manchester City in rimonta, al Psg bastano i primi 10’ della ripresa, il Porto sbanca Donetsk con Galeno e Taremi, che resta il rimpianto di casa Milan: non essere riusciti a fargli vestire il rossonero è un rammarico che si intensifica ancora di più al termine della sfida casalinga contro il Newcastle di Sandro Tonali, grande ex accolto dagli applausi di San Siro.

Leao e compagni non sono andato oltre lo 0-0 dopo aver sprecato di tutto e di più: tra i più contestati proprio il portoghese, che vive il paradosso di essere indiziato tra i principali responsabili del pari scialbo ma, al contempo, si porta a casa il premio di Mvp della sfida, assegnato dalla Uefa.

Il Feyenoord batte il Celtic

La vittoria del Feyenoord contro il Celtic – gruppo E – non va a intaccare il cammino dei biancocelesti di Sarri, attualmente terzi in graduatoria a un punto: gli olandesi sono stati dominanti e, oltre ai due gol fatti, ne hanno divorati almeno quattro, uno dei quali fallito dagli 11 metri con Paixao.

Sul taccuino anche una rete annullata a Geertruida per fuorigioco. Il vantaggio degli uomini di Slot arriva nel recupero del primo tempo con Stengs, mette in cassaforte il neoentrato Jahanbakhsh. Ospiti in nove per i rossi a Lagerbielke per doppio giallo e Holm.

Al Psg bastano 10′

Il girone F, quello del Milan, ha già un padrone: è il Psg di Luis Enrique che ha avuto vita difficile contro un Dortmund in grado di tenere testa alla manovra offensiva dei francesi nella prima frazione.

Lo spagnolo opta per Skriniar e Marquinhos al centro della difesa, Hakimi si prende la fascia destra in su e in giù, il tridente d0attacco è tutto di marca francese con Mbappe, Kolo Muani e Dembele.

Decisivi, a inizio secondo tempo, il rigore di Mbappe concesso per fallo di mano in area di Sule e la conclusione di Hakimi su assist di Vitinha.

Il City ribalta la Stella Rossa

Tra conferme, sorprese e qualche tifoso che s’è pure aggrappato ai miracoli, il turno dì esordio di Champions ha esaltato e illuso. Ci si è illusi tra sostenitori della Stella Rossa ma, dopo il vantaggio inaspettato contro Haaland e compagni, hanno subito la rimonta e il sorpasso dei Citizens con la doppietta di Alvarez e l’acuto di Rodri.

Nello stesso girone G, successo esterno per il Lipsia che a Berna archivia la sfida contro lo Young Boys per 3-1.

Cinquina blaugrana: Joao Felix scatenato

Nel gruppo H la prova di forza del Barcellona si espleta con una manita da urlo: troppo blaugrana per l’Anversa, gara in archivio già nella prima frazione e indirizzata da un Joao Felix tornato ai livelli stratosferici di due anni fa.

Per il portoghese doppietta con gol in apertura e in chiusura oltre all’assist al bacio per Lewandowski. Bene il Porto in Ucraina: Shakthar arginato dalla doppietta di Galeno e dal guizzo di Taremi.

Gruppo E: risultati, classifica e prossimo turno

Lazio-Atletico Madrid 1-1

Marcatori: 29’ pt Barrios

Feyenoord-Celtic 2-0

Marcatori: 47’ pt Stengs, 31’ st Jahanbakhsh

Classifica: Feyenoord 3, Atletico Madrid e Lazio 1, Celtic 0

Prossimo turno 4/10

Celtic-Lazio

Atletico Madrid- Feyenoord

Gruppo F: risultati, classifica e prossimo turno

Milan-Newcastle 0-0

PSG-Borussia Dortmund 2-0

Marcatori: 4’ st Mbappe, 13’ st Hakimi

Classifica: PSG 3, Newcastle e Milan 1, Dortmund 0

Prossimo turno 4/10

Newcastle-Psg

Borussia Dortmund-Milan

Gruppo G: risultati, classifica e prossimo turno

Young Boys-Lipsia 1-3

Marcatori: 3’ pt Simakan (L), 33’ pt Elia (Y), 28’ st Schlager (L), 47’ st Sesko (L)

Manchester City-Stella Rossa 3-1

Marcatori: 45’ pt Bukari (S), 2’ st e 15’ st Alvarez (M), 28’ st Rodri (M)

Classifica: Lipsia e Manchester City 3, Stella Rossa e Young Boys 0

Prossimo turno 4/10

Lipsia-Manchester City

Stella Rossa-Young Boys

Gruppo H: risultati, classifica e prossimo turno

Barcellona-Anversa 5-0

Marcatori: 11’ pt Joao Felix, 19’ pt Lewandowski, 22’ pt aut. Bataille, 9’ st Gavi, 21’ st Joao Felix

Shakhtar Donetsk-Porto 1-3

Marcatori: 8’ pt e 15’ pt Galeno (P), 13’ pt Kelsy (S), 29’ pt Taremi (P)

Classifica: Barcellona e Porto 3, Shakthar Donetsk e Anversa 0.

Prossimo turno 4/10

Porto-Barcellona

Anversa-Shakhtar