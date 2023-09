Milan-Newcastle 0-0 Maignan e Loftus-Cheek ko, il tacco “fantozziano” di Leao: esplode la rabbia rossonera

Il Milan non riesce ad andare oltre ad un pareggio a reti inviolate nella prima in Champions League contro il Newcastle: il lungo assedio rossonero non paga. Ovazione per Tonali anche sui social: “Non è come Donnarumma”

Il Milan chiude la prima partita stagionale in Champions League con un pareggio a reti inviolate contro il Newcastle. I rossoneri di Stefano Pioli hanno avuto tantissime occasioni per sbloccare il punteggio ma non hanno trovato la giusta precisione sottoposta. Sui social i tifosi si disperano per gli infortuni capitati a Maignan e Loftus-Cheek e tributano un saluto a Sandro Tonali.

Milan, rabbia e incredulità per Maignan e Loftus-Cheek

Nel giro di pochi minuti per il Milan arrivano due brutte notizie con gli infortuni prima a Loftus-Cheek e poi a Mike Maignan: due tegole per Stefano Pioli anche se è ancora difficile in questo momento capire l’entità dei due problemi fisici. Sui social però i tifosi si sfogano: “Maignan è l’unico portiere al mondo che si stira come un centrocampista”. E c’è chi è ancora più drastico: “Maignan dopo questa ha segnato la sua carriera, non è possibile essere così inaffidabile saltando grosse parti di stagione ogni anno”.

L’accoglienza per Sandro Tonali: “Non è come Donnarumma”

Una decisione che ha sorpreso tutti ma che ha fatto sicuramente piacere. I tifosi del Milan hanno deciso di accogliere il ritorno di Sandro Tonali con un boato nel momento in cui il suo nome è comparso sul maxischermo dello stadio: “L’ennesima dimostrazione che non è andare via il problema – sostiene Federico – ma il come. Purtroppo alcuni giocatori questo aspetto lo ignorano ma i tifosi finché si rimane nella civiltà, è lecito che esprimano il loro dissenso. Ecco la differenza tra Donnaruma e Tonali”.

Anche Laila la pensa allo stesso modo: “Applausi scroscianti e cori a squarciagola. San Siro saluta il ritorno a casa di Sandro Tonali e insegna ai tifosotti da divano che lo insultano, che una cosa sola devono fare: continua a stare sul divano”. Mentre Onesto scrive: “Che strana sensazione vedere Sandro con un’altra maglia contro di noi”.

Il tacco fantozziano di Leao

I social non perdonano nessuno, si sa, e anche Rafael Leao finisce nella morsa dei social. Nel primo tempo l’attaccante rossonero sciupa una buona occasione da gol cercando un colpo di tacco che però si rivela disastroso: “Se lo fa uno della mia squadra butto il televisore dal balcone”, scrive Roberto. Mentre Giuseppe commenta: “Poteva tirare 50 volte ma vuole fare i gol belli come su Fifa”. “Deve imparare a fare meno il galletto e a non cercare tocca di fino ma piuttosto a mandare la palla in porta”.