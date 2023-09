Milan-Newcastle, tifoso inglese accoltellato: ricoverato in codice rosso

Un gruppo di incappucciati nella zona dei Navigli ha ferito gravemente un fan inglese prima della partita di stasera: ordine pubblico in allerta

19-09-2023 12:46

Comincia malissimo la giornata di Champions League a Milano. In attesa della partita di esordio della fase a gironi dei rossoneri contro il Newcastle si registra già un gravissimo episodio di violenza. Un tifoso inglese è stato accoltellato nella notte alla schiena sui Navigli: si tratta di uomo di 58 anni che si trovava in zona mentre era con con amico.

L’agguato al tifoso poco dopo mezzanotte

L’episodio si è verificato poco dopo mezzanotte, tra le vie Segantini e Gola, una delle mete scelte dagli inglesi in trasferta per la partita di Champions di oggi. L’uomo è stato aggredito da un gruppo, è stato accoltellato alla schiena e due volte al braccio destro. I tifosi parlano di 7/8 persone, incappucciate. Poi c’è stato l’intervento del 118 e della Polizia.

Il ferito sta meglio e potrebbe essere dimesso in giornata

Ricoverato in codice rosso all’ospedale Policlinico, l’uomo sta bene e verrà a breve dimesso. La Digos indaga per capire se l’aggressione è legata a questioni di tifo. I tifosi del Newcastle sono arrivati in massa per sostenere la loro squadra. Ieri sera, anche durante il nubifragio, centinaia di tifosi a torso nudo hanno riempito le vie tra i canali e la Darsena.

Milan-Newcastle, massima allerta delle forze dell’ordine

Oggi, durante la giornata, è previsto il loro spostamento verso San Siro: i tifosi probabilmente defluiranno dai navigli già nel primo pomeriggio considerato che la partità si giocherà la alle 18.45. Massima allerta da parte delle forze dell’ordine.