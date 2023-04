Sampdoria-Cremonese: incidenti tra tifoserie, un ferito

Il tutto è accaduto a circa mezzo chilometro dallo stadio Luigi Ferraris. Le forze dell'ordine sono intervenute e hanno riportato la calma

08-04-2023 14:33

Incidenti a mezzo chilometro dal Luigi Ferraris di Genova, intorno alle 13, tra ultras della Sampdoria e ultras della Cremonese. I tafferugli sono avvenuti nella zona delle Gavette. Pare che i tifosi ospiti, usciti a Genova Est, abbiano parcheggiato le auto e si siano incamminati a piedi verso Marassi. Non ci sono stati danni, ma una persona ha riportato un trauma cranico ed è stato accompagnato in ospedale in codice giallo. La polizia successivamente ha riportato la calma nella zona.

Le forze dell’ordine hanno fermato alcuni ultras che non sono riusciti a darsi alla fuga e li sta ora identificando.