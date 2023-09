Milan, Pioli: "Derby delusione forte, sono in debito con i tifosi"

"Champions unico modo per reagire e cambiare testa"

18-09-2023 18:10

“Avevamo tante aspettative sul nostro derby, tanta positività e fiducia. È stata una delusione forte, ma abbiamo la Champions. Per fortuna, perché era l’unico modo per cambiare la testa. Il girone è tosto e sappiamo quanto sarebbe importante iniziare bene il girone”. Lo ha detto l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa prima del match di Champions League contro il Newcastle. “Sento con grande peso questi insuccessi nel derby, se potessi cambiare farei di tutto ma sono andati così. So di allenare un gruppo forte e la squadra ha la capacità di reagire dopo un derby. Con i tifosi sono in debito, perché l’anno scorso loro ci hanno sostenuto nei momenti difficili, anche quando giocavamo veramente male”, ha aggiunto.