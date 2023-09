Milan-Newcastle, Tonali e l’emozioni del ritorno a San Siro ma il popolo rossonero non perdona

Domani sera va in scena la prima sfida di Champions League per il Milan di Stefano Pioli: a San Siro i rossoneri sfidano il Newcastle dell’ex Sandro Tonali che svela le emozioni del ritorno

18-09-2023 22:04

Sandro Tonali si prepara a tornare a San Siro ma per lui non sarà una sfida semplice. Domani nella prima gara della Champions League 2023/2024, il centrocampista della nazionale italiana sfida il Milan che è stato il suo passato ma soprattutto il suo trampolino di lancio verso il grande calcio, ora però indosserà il bianconero del Newcastle.

Tonali: “San Siro? Ricordo tutte le partite”

Sarà una gara emozionante e per nulla facile quella che si troverà ad affrontare domani Sandro Tonali. La prima a San Siro da avversario contro il suo Milan, il centrocampista ora al Newcastle rivela le sue emozioni ai microfoni di Sky.

Tornare qui dà emozioni, ho fatto tante partite qui dentro e me le ricordo tutte. Saranno emozioni che dovrò cercare di separare al momento in cui inizierà la gara. Sarà la difficoltà più grande. Dormire? Penso che dopo il viaggio di oggi non sarà un problema.

Il Newcastle punta su Sandro Tonali

Se per Tonali non sarà una gara semplice, non lo sarà nemmeno per il Milan che si trova davanti una squadra come il Newcastle che ha fatto tanti investimenti in questa stagione per cercare di scalare le graduatorie in Premier ma anche in Europa con Tonali che domani sarà del match.

Sto bene – rivela il centrocampista – Ho saltato la nazionale per un problema e l’ultima perché non ero al 100% ma ho riposato e recuperato. Volevo esserci prima di tutto per giocare contro l’Ucraina e poi con il Brentford ma non ci sono riuscito.

Milan, il popolo rossonero non perdona Tonali

Il Milan è reduce da una notte terribile, quella del derby che l’ha vista soccombere per 5-1 contro i cugini dell’Inter. Per Stefano Pioli la gara in Champions rappresenta l’occasione per cercare subito il riscatto e per mettere da parte delle critiche che in questo momento della stagione sembrano ancora premature.

Per i tifosi del Milan sarà un’occasione speciale, forse non quanto il derby, ma di certo di quelle da segnare sul calendario. La voglia di tornare alla vittoria ma anche di prendersi una rivincita nei confronti di Tonali è forte. La scelta del centrocampista di andare al Newcastle è stata vissuta come un tradimento da parte dei tifosi rossoneri che domani avranno il dente avvvelenato.