Sorteggi Champions, il Milan ritrova gli ex Donnarumma e Tonali: tifosi scatenati sul web

Il girone di ferro con Psg, Borussia e Newcastle non preoccupa i tifosi del Milan, che attendono con ansia di affrontare i due grandi ex rossoneri

31-08-2023 19:32

Girone di ferro per il Milan. L’urna di Montecarlo si è rivelata davvero poco benevola per i rossoneri, inseriti nel Gruppo F con il Paris Saint-Germain, il Borussia Dortmund e il Newcastle, spauracchio della quarta fascia. Ironia del destino: il Diavolo ritrova in Champions League i grandi ex Donnarumma e Tonali. Tifosi scatenati sul web: c’è una voglia matta di godersi le notti da sogno europee, ma soprattutto di affrontare il portiere della Nazionale e il centrocampista dei Magpies, protagonisti della storia recente del club.

Girone di ferro? Sì, ma i tifosi del Milan ci credono

Proprio così: guai a darsi per vinti in partenza. Anche se gli avversari sono PSG, Borussia Dortmund e Newcastle. “Noi siamo il Milan e dobbiamo passare. Stop. Abbiamo la squadra per competere contro chiunque” scrive Ilaria su Twitter. “Paura di nessuno” aggiunge IlPando. “Quanto mi piace questo girone. Belle partite, contro gli ex” commenta Luca Pasquin.

Milan contro Donnarumma e Tonali: tifosi scatenati

Due grandissimi ex. Gigio deve le sue fortune al Milan e a Mihajlovic che lo lanciarono titolare quand’era ancora minorenne. Ma l’addio è stato burrascoso. Tonali si è guadagnato la Premier League e il Newcastle grazie a Pioli che ne ha esaltato le qualità. I tifosi non vedono l’ora di applaudire il centrocampista, mentre sarà diverso il trattamento riservato al portiere.

“Bel girone, da duri, da Milan, come sempre. Già pregusto il ritorno a San Siro di Donnarumma (da ringraziare per Maignan). E ritornerà Tonali, da ringraziare anche lui” scrive Ringhio. “Tonali a mio avviso non merita di essere fischiato, a differenza di quell’altro” aggiunge Alfredo88. “Applaudire Sandro, sputare su Gigio” va giù duro Pietro.

C’è fiducia. Ma ora i tifosi del Milan chiedono un attaccante

La speranza è che alla fine si chiuda per Taremi così da avere un’alternativa più che valida a Giroud. Ma l’affare ha subito una brusca frenata. Colombo è andato al Monza e dovrebbe essere ‘ripescato’ Origi. “Abbiamo un girone di Champions impossibile e pensano di rimanere senza attaccante? Vergogna” afferma Dragonerossonero.

“Questo girone come pensiamo di passarlo… con Origi?” si domanda Bandito. “Salta Taremi e cedi lo stesso Colombo, mah. Poi reintegri Origi che hai messo fuori rosa solo perché non sei neanche riuscito a piazzarlo” scrive Matteo. “In questo mercato il primo giocatore da prendere era una punta e alla fine ci ritroviamo solo con Giroud come prima punta” chiosa Jack55.