Onana flop in Premier, bufera sul web anche i tifosi dell'Inter ora lo scaricano

Il portiere camerunense nell'occhio del ciclone dopo una serie di errori con la maglia del Manchester United, i fan nerazzurri non lo rimpiangono più

27-08-2023 12:40

Che sostituire David De Gea nel cuore dei tifosi del Manchester United non sarebbe stato facile, lo sapeva lui per primo. Ma un’accoglienza così ostile, André Onana non poteva immaginarla. Per i fan inglesi al momento “non serve neanche come riserva”. Momento davvero buio per l’ex Inter, pagato oltre 50 milioni di euro al mercato estivo.

Onana ha iniziato malissimo l’avventura in Premier

Già in precampionato si era notata la non completa tranquillità di Onana tra i pali. Nella gara contro il Lens, il portiere si era fatto sorprendere fuori dalla porta, subendo un gol da centrocampo che aveva scatenato l’ironia dei tifosi ma il peggio doveva ancora venire.

Con l’inizio del campionato Onana è apparso sempre più impacciato e ieri si è reso protagonista di una nuova papera nel match contro il Nottingham Forest. I due gol presi non hanno evitato il successo dei Red Devils (3-2) ma hanno allarmato sempre più tutti.

Papera di Onana contro il Nottingham

In particolare sul gol del momentaneo 1-0 in favore degli avversari Onana, tovatosi faccia a faccia con Taiwo Awoniyi, non è uscito, anzi è rimasto “bloccato”, cadendo all’indietro da solo, successivamente è rimasto immobile sul colpo di testa di Willy Boly, autore del 2-0 del Nottingham. Il match è stato poi ribaltato dai Red Devils, che hanno vinto 3-2 con le reti di Christian Eriksen – un altro ex Inter – Casemiro e Bruno Fernandes, ma la prestazione di Onana non è sicuramente stata convincente. Il portiere è stato anche ammonito nel finale per perdita di tempo.

Onana massacrato sul web anche dagli interisti

Tanti commenti sui social: “All’inter non le faceva questa cose, è l’enorme pressione, la maglia pesa”, oppure: “Il Manchester United è un tritacarne, quasi nessun giocatore è riuscito a fare bene, i motivi sono troppi e lunghi per essere descritti. È un amplificatore che fa uscire ed espone fuori tutti i difetti. Se un giocatore ha un limite esce fuori subito” e poi: “È tanto che lo dico che tecnicamente è tatticamente scarso è reattivo ma non basta è un portiere mediocre”

C’è chi scrive: “Grandissima personalità, bravissimo con i piedi ma io ogni volta che la palla arrivava in area sudavo freddo, fortunatamente gli è andata quasi sempre bene quando stava da noi… diciamo che c’è andata di lusso…” e anche: “Sempre stato scarso. Solo che in Italia ha trovato la narrazione della sua tifoseria e della stampa favorevole” e ancora: “Sempre stato un portiere normale, non da Utd. Altra marottata pazzesca dopo aver venduto un boiler rotto a +100 ora questo”

I tifosi non risparmiano il portiere: “Onana a oltre 50 mln è il più grande colpo di mercato dell’Inter” e anche: “Portiere forte nell’impostazione, di grande personalità , ma tecnicamente con gravi lacune. Più bravo in impostazione che con i guanti, ma non serviva vederlo ora x capirlo” e infine: “Tecnicamente sempre stato molto discutibile. Ottima padronanza del gioco palla a terra, ma come portiere è molto rivedibile (gol contro l’Empoli lo scorso anno o il tuffo con il pugno sul gol di Anguissa a Napoli, quasi da Beach volley…)”.