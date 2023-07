Onana ha già conquistato lo United: la sfuriata contro Maguire infiamma il web

Virale sui social network la reazione del portiere ex Inter contro il compagno di squadra dopo un presunto errore di quest’ultimo nella partita con il Borussia Dortmund

31-07-2023 17:02

Prontezza tra i pali, abilità nel gioco dei piedi e soprattutto personalità: nella sua seconda gara con il Manchester United André Onana ha già mostrato le sue doti, ma a rendere memorabile la sua partita è stata soprattutto la sfuriata ai danni di Harry Maguire, divenuta immediatamente virale sul web.

Onana alla conquista del Manchester United

André Onana ci ha messo davvero poco a conquistare i tifosi del Manchester United. Il portiere ex Inter ha giocato nella notte la sua seconda partita la maglia dei Red Devils, facendo il suo ingresso in campo nel secondo tempo dell’amichevole giocata con il Borussia Dortmund all’Allegiant Stadium di Las Vegas. Lo United ha perso per 3-2, ma i commenti sulla prestazione di Onana sono stati positivi, soprattutto a causa di una scena che ha visto protagonista il portiere e Harry Maguire.

United, la sfuriata di Onana contro Maguire

Dopo un’occasione non sfruttata dal Borussia Dortmund e nata da un errore della retroguardia dello United, Onana si è precipitato a urlare tutto il suo disappunto in faccia a Maguire: il difensore è rimasto quasi basito di fronte alla sfuriata del portiere, divenuta immediatamente virale nel post-gara.

Il web non perdona e la ramanzina di Onana a Maguire è andata a rimpinguare il numeroso bottino di meme e video sarcastici sulle qualità del centrale inglese, da anni ormai capro espiatorio delle disavventure calcistiche non solo dei Red Devils, ma anche della nazionale dei Tre Leoni.

United, la reazione dei tifosi alla sfuriata di Onana

“Onana sembra davvero divertirsi nel giocare con Maguire…” scrive su Twitter Dean, condividendo il video della sfuriata del portiere ex Inter. “Onana perderà la voce con Maguire durante tutta la stagione”, sottolinea Luca. “Dopo Schmeichel finalmente un portiere dello United che si fa sentire”, commenta Arshm.

Ma non tutti i commenti dei tifosi dello United sono pro-Onana. “L’azione non era colpa di Maguire, ma ormai lui è un capro espiatorio”, commenta Marshall. “Maguire non ha fatto nulla di male, il comportamento di Onana è irrispettoso anche pensando al fatto che Maguire è stato capitano fino a poco fa”, ricorda Finest. “Onana troppo irrispettoso per essere un nuovo arrivato”, aggiunge SRD.

United, Onana spiega perché ha sgridato Maguire

Dopo il match, Onana è tornato sulla vicenda spiegando il suo punto di vista. “Harry è uno dei capitani della squadra – ha detto il portiere ex Inter -. È grande, è bravo con la palla, quindi gli chiederò molto. È un bravo ragazzo, ho un buon rapporto con lui. Deve essere pronto perché quando sono in palla pretendo molto da tutti, comincio da me stesso perché ci siamo dentro insieme”. Insomma niente scuse da parte di Onana: per lo United si prospetta una stagione piuttosto “vivace” là nelle retrovie.