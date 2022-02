Inter, Onana anche peggio di Handanovic: tifosi spaventati

06-02-2022 12:26

L’Inter potrebbe avere un serio problema portieri: e non soltanto per quanto riguarda il presente, ma anche in merito al futuro. Un problema non da poco, visto che la base di una grande squadra è rappresentata proprio dall’estremo difensore: se Samir Handanovic ha sempre alternato grandissime prestazioni a qualche incertezza, il neo interista Andre Onana, portiere del Camerun, non sembra essere da meno.

“Sarebbe stato meglio non avessi preso gol”

Al netto delle polemiche sul Var, il numero uno sloveno è sembrato tutt’altro che irreprensibile sulla conclusione di Giroud che ha regalato il 2-1 al Milan. Il francese è bravissimo, ma il pallone passa proprio sotto al braccio destro del portiere, conclusione tutt’altro che angolata e forte: insomma, si poteva e si doveva fare molto meglio.

“Un portiere sente sempre di poter far meglio – ha poi detto – non sono riuscito a tirarla fuori, anche se ti aspetti che la tiri lì, ma non puoi partire prima. Certo, non avessi preso gol sarebbe stato meglio. Abbiamo fatto tutto noi – ha detto a Dazn – abbiamo perso noi il derby. Se giochi a calcio come fa l’Inter a volte sbagli e sei punito, magari altre volte c’erano stati errori peggiori e non eravamo stati puniti. Ma non c’è tempo per piangere, andiamo avanti”.

Samir: rinnovo o addio?

E i malumori nella tifoseria interista non sono mai mancati, sebbene pare che la società nerazzurra abbia intenzione di rinnovare il contratto in modo da avere “una chioccia” per Onana. L’intenzione del club sarebbe quella di rinnovargli il contratto, in scadenza a giugno, almeno per un altro anno.

Tifosi nerazzurri spaventati

Ma il nuovo “problema” arriva proprio dal portiere camerunense, che è incappato in un secondo errore, sempre contro il Burkina Faso, nella finalina della Coppa d’Africa. Un innocuo cross da destra di Kaboré si è trasformato in gol a causa del goffo intervento del neo nerazzurro, che si è buttato il pallone in porta da solo. Già durante le eliminatorie, una sua maldestra uscita era costata un gol. E l’ironia dei tifosi, sia del Burkina Faso che dell’Inter, si è scatenata sui social.

“Perfetto… Perfetto così ahahahahah passiamo da uno che non muove un passo a uno che esce alla cafona!!! Siamo in ottime mani”, dice qualcuno. C’è chi invece prova a difendere il giocatore: “Quando si fanno commenti bisognerebbe sempre fare il paragone qualita prezzo. E siccome questo ragazzo non e costato niente ci puo stare anche che qualche volta sbagli. Chalanoglu docet. Meditate commentatori meditate”. “Onana fortissimo tra i pali molto bravo con i piedi con lacune nelle uscite alte….ma ottimo acquisto soprattutto a 0”. “Non so se è peggio lui che esce da schifo e poi fa finta di farsi male o il balletto dopo il gol, dove ognuno balla come gli pare e sono molto coordinati”. “Quelle poche volte che l’ho visto mi è parso scarso. Portiere istintivo, lacunoso nei fondamentali”. C’è chi non perde la speranza: “Vedi Maignan, ha alternato parate splendide a qualche papera! anche per questo l’Inter non ha vinto il derby! Sono portieri moderni ed un po’ sopra le righe avvolte. Avrei preferito altri al suo posto vedi Cragno o Meret mo bisogna fare i conti con il bilancio! Ed anche loro, soprattutto Cragno alterna cose stupende a papere ma rimane più concreto di Onana. Cmq ha tempo per maturare!”. “Deve crescere parecchio e con noi crescerà sicuramente”. E poi arriva la “sentenza”: “L’erede ideale di Handanovic, così passiamo da papere a papere”.

