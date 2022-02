Inter-Milan, Maignan eroe e Handanovic bocciato: social scatenati

06-02-2022 12:01

C’è poco da fare, quando un attaccante realizza una doppietta nel derby ribaltando il risultato diventa automaticamente l’eroe dei tifosi. Olivier Giroud ha deciso Inter–Milan nel secondo tempo, ma nel primo tempo i tifosi rossoneri devono ringraziare Maignan per aver limitato i danni. Il portiere francese, grazie a interventi strepitosi e uscite anche folli, ha contribuito fortemente al trionfo dei Diavoli.

Milan, Maignan re in campo e sui social

Social impazziti per Maignan, i sostenitori rossoneri lo adorano e non sono mancate frecciate a Donnarumma, totalmente dimenticato dai tifosi. E dopo il campo, Maignan si è reso protagonista anche su Instagram, raccontando un aneddoto pre derby: “Ieri quando ho voluto, come al solito, parcheggiare la macchina allo stadio, il parcheggiatore mi ha detto: ‘Scusa, ma oggi la tua macchina deve stare fuori! Questa è la casa dell’Inter in questo fine settimana’. Io gli ho risposto: ‘Hai appena cambiato l’arredamento senza il mio permesso! San Siro mi è stata presentata come la casa del Milan'”. Un simpatico sfottò ai cugini dell’Inter, che ha acceso ancor di più l’amore dei tifosi per il portiere francese.

Inter, Handanovic si difende sul gol di Giroud

Il ruolo del portiere però è difficile, si sa. Un minimo errore, specialmente nel derby, non viene perdonato. Handanovic, sul secondo gol di Giroud, non è stato impeccabile e tanti tifosi dell’Inter lo hanno messo nel mirino. Al termine del match, il capitano nerazzurro ha “parato” così le critiche ai microfoni di Dazn: “Si può sempre fare meglio, si poteva pensare che la palla finisse lì ma non potevo partire prima. Certo, non avessi preso gol sarebbe stato meglio”.

“Abbiamo fatto tutto noi – ha proseguito Handanovic -, abbiamo perso noi il derby. Se giochi a calcio come fa l’Inter a volte sbagli e sei punito, magari altre volte c’erano stati errori peggiori e non eravamo stati puniti. Ma non c’è tempo per piangere, andiamo avanti. Siamo sempre primi, restano tante partite da giocare, ciò che è successo è già il passato”.

Inter, Handanovic nel mirino

Parole da capitano, ma sui social tanti tifosi interisti si sono schierati contro lo sloveno, accusandolo di non dare certezze in porta. Alcuni hanno invocato Onana, prossimo portiere nerazzurro in estate, di arrivare prima a Milano. Handanovic è abituato alle critiche, un portiere quando sbaglia non ha vie di scampo. Difficilmente si può essere eroi giocando tra i pali, ma anche se Giroud gli ha rubato la scena Maignan può dire di essere entrato nei cuori dei tifosi rossoneri, scansando Donnarumma.

OMNISPORT