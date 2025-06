Italia, Spalletti game over: CT a processo, Ranieri nome a sorpresa per il web

I tifosi italiani hanno deciso per la panchina della Nazionale: via Spalletti subito e dentro il 'salvatore' Claudio Ranieri. Tutte le accuse al CT

Altro che Italia s’è desta. Dopo la debacle degli Azzurri ad Oslo per 3-0, la Nazionale italiana rischia seriamente di non riuscire a qualificarsi al prossimo Mondiale di calcio. Il disastro di formazione di Spalletti, i cambi al 70′ nonostante la goleada della Norvegia e i rifiuti delle convocazioni in Nazionale aprono ufficialmente il processo al CT. Sembrava oramai lontana la brutta Italia di un anno fa, nella dolorosa sconfitta ad Euro 2024 contro la Svizzera, ma ora la squadra di Spalletti è tornata nuovamente in piena crisi. I tifosi, intanto, chiedono un nuovo allenatore al posto del tecnico di Certaldo.

Gazzetta e TuttoSport chiedono l’esonero di Spalletti

Anche i maggiori quotidiani sportivi nazionali accusano il colpo dopo la debacle degli Azzurri ad Oslo. Tuttosport, ad esempio, esonera ‘virtualmente’ Spalletti dopo l’umiliazione in Norvegia-Italia: “Una Federazione lucida va in pellegrinaggio da Ranieri e gli chiede per pietà di venire a preparare la Nazionale agli spareggi (perché quella ormai è la prospettiva) il cui approccio con questo Spalletti non è nemmeno immaginabile. Altre soluzioni non ci sono”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La ‘Gazzetta dello Sport’ chiede apertamente le dimissioni di Spalletti e mette Gravina sotto accusa per il disastro di Norvegia Italia. Scrivono i tifosi sul web: “Troppo comodo per chi è stato il giornale guida della de-juventinizzazione del calcio italiano e della Nazionale. Mascherando una realtà storica: senza Juventus non c’è né calcio italiano né Nazionale. Senza la gazzetta invece il calcio e il giornalismo in Italia sarebbero migliori.”

I tifosi sperano in Ranieri in Nazionale nel dopo Spalletti

Sono infuriati i tifosi sul web che attaccano Spalletti e Gravina: “Adriano Galliani al posto di Gravina e superiamo il Brasile per mondiali vinti nel giro di 3 anni.” Alcuni tifosi chiedono Ranieri al posto di Spalletti: “Caro Gravina, non hai la competenza. Pazienza Abbi almeno il buon gusto di rassegnare immediatamente le dimissioni! Anzi, prima di farlo esonera Spalletti e chiama immediatamente Ranieri.”

C’è poi chi resta scettico: “Al posto di Spalletti puoi mettere pure Guardiola ma il problema è che uno come Barella, tanto leccato dai media, se ci fosse stata ancora la generazione di Totti Vieri e Del Piero il campo lo avrebbe visto solo per tracciare le righe con la calce.”

C’è poi chi richiama ironicamente all’attenzione l’episodio di Acerbi che ha rifiutato la Nazionale: “Sarà stata colpa di Acerbi che ha rifiutato la convocazione?”

I tifosi del Napoli difendono Spalletti: “La Nazionale, la Norvegia, il 3 a 0, il mondiale…sti gran caxxi!!! L’uomo in foto ha realizzato il mio sogno dopo 33 anni. Guai a chi lo tocca! Tutta la vita dalla parte di Luciano Spalletti.”

I tifosi temono che l’Italia possa non qualificarsi al Mondiale

Non si placano gli animi sul web, molti tifosi si spaccano attorno la figura di Spalletti come futuro della Nazionale italiana: “Adesso ho capito perché ieri i norvegesi erano caricati a molle contro Spalletti & co. Ce l’avevano ancora sul gozzo da Francia ‘98, quando l’Italia li eliminò agli ottavi con un gol di Vieri. Avevano gente come Solskjær, Flo, Rekdal… Occhio che Gravina ci porta Cannavaro”.

E ancora: “Cestinate ogni allenatore della nazionale come fossero degli incapaci. Gente che, in carriera, ha vinto e divertito. Poi, idolatrate pipponi milionari che giusto in Italia possono giocare. Spalletti va difeso.”

Ed infine c’è chi scrive: Per la Nazionale c’è una sola strada da percorrere, ed anche in fretta. Esonerare uno Spalletti inadeguato (anche dal punto di vista caratteriale) e mettere sulla panchina l’unico uomo che in questo momento può portarci al Mondiale: Mister Ranieri”.

Clicca qui per le ultime news sull’Italia