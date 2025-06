Italia, da Cambiaso a Dimarco, da Orsolini a Maldini: quelli che aspettano una chance. Come si cambia con la Moldavia

Dopo l'umiliazione di Oslo, è fondamentale un cambio di rotta per gli Azzurri in vista dell'importante sfida di lunedì, tutte le novità in formazione

Esordio deludente per l’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. La squadra di Spalletti inciampa subito, travolta 3-0 dalla Norvegia con tutte le reti incassate nel primo tempo. Prestazione disastrosa degli Azzurri, mai realmente in partita in un confronto già importante. “Rimango per la prossima gara, poi parlerò con Gravina”, ha dichiarato il CT a fine gara. Contro la Moldavia vietato sbagliare, urgono scelte forti e cambi nell’undici iniziale.

Italia, emergenza infortuni

Scelte ridotte al minimo per la difesa, complice l’emergenza infortuni: Gabbia si è fermato per un problema al polpaccio durante l’allenamento di martedì 3 giugno, aggiungendosi al forfait di Acerbi, che ha rifiutato la convocazione, e alle assenze già note di Calafiori, Buongiorno, Leoni e Scalvini. Non va meglio a centrocampo e in attacco, con Locatelli e Kean out per problemi muscolari. Spalletti si ritrova dunque con margini strettissimi di manovra, soprattutto nel reparto arretrato: difficile attendersi rivoluzioni nella sfida contro la Moldavia.

Come si cambia con la Moldavia

La gara contro la Norvegia ha evidenziato tutte le fragilità di un’Italia apparsa disordinata in difesa e sterile in attacco. Al netto delle tante assenze, per Spalletti diventa obbligatorio intervenire in vista della delicata sfida di lunedì contro la Moldavia. Se dietro le scelte restano quasi obbligate, altrove ci sono margini per provare a cambiare volto a una squadra smarrita e priva di idee.

Fari puntati su Dimarco, reduce da una stagione complicata all’Inter e rimasto in panchina a Oslo, dove ha lasciato spazio a Udogie. Situazione analoga per Cambiaso, che potrebbe riprendersi la fascia. In mediana, dopo le prove opache di Rovella e Barella, si valuta un possibile inserimento proprio di Davide Frattesi dal primo minuto. Potrebbe tornare utile alla causa anche la personalità di Orsolini, subentrato nella ripresa contro la Norvegia e tra i pochi a mostrare quantomeno la volontà di cambiare passo.

In attacco, Raspadori e Retegui restano le opzioni principali. Da monitorare infine la situazione di Daniel Maldini, escluso dalla distinta contro la Norvegia per ragioni numeriche ma potenziale novità in vista della Moldavia. Al di là però di chi attende una chance, servirà un’Italia dal volto completamente diverso, soprattutto sotto il profilo del carattere, con la vera reazione che dovrà arrivare nell’atteggiamento prima che nelle scelte.

La classifica e il calendario

E lo spettro del Mondiale a rischio si è ripresentato per la terza volta consecutiva. Dopo il pesante ko con la Norvegia, ora saldamente in vetta al gruppo I, l’Italia vede complicarsi in modo serio il cammino verso la qualificazione diretta alla Coppa del Mondo 2026. Di seguito la classifica del girone degli Azzurri e il calendario:

Girone I

Norvegia: 9 punti in 3 partite (12 gol fatti, 2 gol subiti)

Israele: 6 punti in 3 partite (7 gol fatti, 6 gol subiti)

Estonia: 3 punti in 3 partite (5 gol fatti, 7 gol subiti)

ITALIA: 0 punti in 1 partita (0 gol fatti, 3 gol subiti)

Moldavia: 0 punti in 2 partite (2 gol fatti, 8 gol subiti)

Calendario