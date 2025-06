Pagelle Norvegia-Italia 3-0: Spalletti horror show a Oslo, Bastoni e Tonali disastrosi, Retegui non pervenuto

Top e flop della partita Norvegia-Italia, valevole per le qualificazioni Mondiali: azzurri inguardabili, tutti bocciati. Nusa, Sorloth e Haaland devastanti

Peggio non poteva andare. Da incubo l’esordio nelle qualificazioni dell’Italia, travolta dalla scatenata Norvegia di Nusa, Sorloth e Haaland. A Oslo va in scena lo Spalletti horror show: il ct non ne indovina una. Tutti bocciati gli azzurri, tutti. Malissimo Bastoni e Tonali, un fantasma Retegui. E per i Mondiali è già sos: per evitare i playoff bisognerà sperare in più di un passo falso degli scandinavi. Sempre che la Nazionale riesca a battere la Moldavia e le altre avversarie del girone. Quella vista stasera fa sorgere più di un dubbio in merito.

Norvegia-Italia: Bastoni sbaglia, azzurri subito sotto

L’emergenza costringe Spalletti a schierare un pacchetto arretrato inedito contro lo spauracchio Haaland. Al centro del terzetto difensivo c’è infatti l’esordiente Coppola, con Di Lorenzo e Bastoni ai lati. Rovella in cabina di regia, Zappacosta e Udogie gli esterni, a Raspadori il compito di supportare Retegui.

Sotto la pioggia battente di Oslo, gli azzurri durano 13′: un lancio fuori misura di Bastoni dà il via alla ripartenza dei padroni di casa. L’imprendibile Nusa premia l’inserimento di Sorloth e palla alle spalle di Donnarumma.

Naufragio Spalletti: la Norvegia dilaga

Al 34′ la squadra di Solbakken trova il raddoppio: Thorsby e Nusa approfittano della dormita di Rovella e Di Lorenzo e il talento del Lipsia segna un gol capolavoro. Prima dell’intervallo c’è spazio addirittura per il 3-0: Tonali perde palla a centrocampo, Odegaard verticalizza per Haaland, che salta Gigio e segna.

A inizio ripresa Spalletti getta nella mischia Frattesi, ma l’Italia non riesce neppure mai a impensierire Nyland. Anzi, sono i Leoni a sfiorare il poker con il palo centrato da Berge. Finisce così: si mette subito malissimo in chiave Mondiale. La Norvegia sale a quota 9, gli azzurri restano a zero. E lo spettro dei playoff torna ad aleggiare sulla Nazionale.

Le pagelle dell’Italia

Donnarumma 5,5: I compagni si lasciano travolgere dagli avversari e questa volta Gigio non ripete i miracoli compiuti in Champions.

I compagni si lasciano travolgere dagli avversari e questa volta Gigio non ripete i miracoli compiuti in Champions. Di Lorenzo 4,5: Il capitano del Napoli scudettato in bambola come tutto il terzetto difensivo. In occasione della terza rete si fa superare con estrema facilità.

Il capitano del Napoli scudettato in bambola come tutto il terzetto difensivo. In occasione della terza rete si fa superare con estrema facilità. Coppola 4,5: Esordio da brividi contro i gigante norvegesi. Sorloth gli passa davanti e, nonostante la stazza, quasi non se ne accorge.

Esordio da brividi contro i gigante norvegesi. Sorloth gli passa davanti e, nonostante la stazza, quasi non se ne accorge. Bastoni 4: La manita subita dal Psg fa ancora male. Solo così si può spiegare quel lancio totalmente sballato a inizio partita che innesca la ripartenza letale degli scandinavi. Non pago, non segue neppure il taglio di Sorloth.

La manita subita dal Psg fa ancora male. Solo così si può spiegare quel lancio totalmente sballato a inizio partita che innesca la ripartenza letale degli scandinavi. Non pago, non segue neppure il taglio di Sorloth. Zappacosta 4,5 : Spalletti ha preferito il 32enne Zappacosta a Politano, che ha fornito ampie garanzie anche nel 3-5-2. Scelta incomprensibile: l’atalantino vive una serataccia a causa di Nusa (dal 71′ Orsolini : sv).

: Spalletti ha preferito il 32enne Zappacosta a Politano, che ha fornito ampie garanzie anche nel 3-5-2. Scelta incomprensibile: l’atalantino vive una serataccia a causa di Nusa (dal 71′ : sv). Barella 4,5: Nicolò è uno di quei calciatori che non si risparmia mai. Ma all’Ullevaal Stadion fatica a entrare in partita, a mordere le caviglie degli avversari. Impalpabile.

Nicolò è uno di quei calciatori che non si risparmia mai. Ma all’Ullevaal Stadion fatica a entrare in partita, a mordere le caviglie degli avversari. Impalpabile. Rovella 4,5: Spalletti lo riprende di continuo, ma il regista della Lazio non ingrana, non riesce mai a prendere per mano la squadra e farla girare. Male nell’azione del raddoppio di Nusa (dal 46′ Frattesi : 5,5).

Spalletti lo riprende di continuo, ma il regista della Lazio non ingrana, non riesce mai a prendere per mano la squadra e farla girare. Male nell’azione del raddoppio di Nusa (dal 46′ : 5,5). Tonali 4: Anche Sandro è irriconoscibile. Perde un pallone sanguinoso in maniera banale e la Norvegia castiga l’Italia con la rete del 3-0.

Anche Sandro è irriconoscibile. Perde un pallone sanguinoso in maniera banale e la Norvegia castiga l’Italia con la rete del 3-0. Udogie 4,5: Preferito a Dimarco, l’esterno del Tottenham soffre in copertura e non crea pericoli in fase di spinta (dall’83’ Dimarco : sv).

Preferito a Dimarco, l’esterno del Tottenham soffre in copertura e non crea pericoli in fase di spinta (dall’83’ : sv). Raspadori 4,5: Decisivo nel finale di stagione col Napoli campione d’Italia, inconsistente con la maglia della Nazionale (dall’83’ Ricci : sv).

Decisivo nel finale di stagione col Napoli campione d’Italia, inconsistente con la maglia della Nazionale (dall’83’ : sv). Retegui 4,5: C’è chi giura di averlo avvistato a Bergamo: non pervenuto (dal 71′ Lucca: sv).

Top e flop della Norvegia