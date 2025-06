Italia, rivincita Adani su Caressa: tutte le frasi sulla Norvegia. Web in delirio

Continua la battaglia a distanza tra Adani e Caressa: su Rai 1, durante Norvegia-Italia, l'ex difensore ha mandato bordate al telecronista di Sky

Uomo avvisato mezzo salvato. C’è chi aveva allertato tutti del pericolo Norvegia, in vista della sfida dell’Italia per le Qualificazioni Mondiali. Lele Adani, ora opinionista di RAI Sport, aveva intavolato ad inizio anno un duro battibecco a distanza con il telecronista di Sky Sport, Fabio Caressa. Dopo il durissimo ko a Oslo per la Nazionale italiana di Spalletti, l’ex difensore si è preso la sua rivincita su Caressa: ecco tutte le frasi pronunciate ripetutamente durante la telecronaca di Norvegia-Italia su Rai 1.

Le accuse tra Caressa e Adani

Se l’Italia avesse battuto la Germania in Nations League, avrebbe avuto la strada spianata verso i Mondiali. Invece, la Nazionale si è ancora una volta complicata la vita finendo nel Gruppo I con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Il famoso dissing tra Caressa e Adani è iniziato quando il noto telecronista di SkySport aveva detto in un intervento radiofonico: “Dobbiamo affrontare la Norvegia, cioè la Norvegia è 43sima, non fa i Mondiali dal 1998 e gli Europei dal 2000, Haaland è stato annullato da Gatti… se dobbiamo avere paura della Norvegia, stiamo a casa che è meglio”.

Parole contro cui lo scorso gennaio Adani si era scagliato durante il suo podcast ‘Viva el Futbol’, con una furia verbale inaudita per il rancore personale maturato dopo l’addio a Sky: “Chi sa di calcio sa che la Norvegia è una squadra forte, perché Sorloth, Haaland, Odegaard sono giocatori non forti, di più. Qualche coglione che non sa fare questo lavoro ma ci guadagna da trent’anni va fuori e dice ‘Ma se adesso abbiamo paura della Norvegia?‘. Ma cazzate, te lo dico in italiano, ma l’Italia è uscita con la Macedonia del Nord e con la Svezia”.

Aggiunse infine Adani: “Me lo hanno riportato e io ti devo chiamare con il tuo vero nome, coglione. Se tu fai questa sottolineatura qua per andare contro di noi sei un coglione, ma ogni tanto prova a pensare che non lo sei, sforzati e analizza il calcio. Se invece ci stai male perché non lo avete approfondito voi, snobbandolo, ma mi dite perché nello starci male dovete dire una cosa non vera? La Norvegia per me l’Italia deve batterla là e qua, ma è dura, siamo andati fuori con la Macedonia e abbiamo saltato due Mondiali, è dura”.

Norvegia-Italia, le frasi pronunciate da Adani in telecronaca

E torniamo a ieri. Le frasi al veleno di Lele Adani sono state sentite da oltre 5 milioni e mezzo di telespettatori sintonizzati su RAI 1 per Norvegia-Italia. Ma cosa ha detto nello specifico la seconda voce dell’Italia al fianco di Alberto Rimedio? Dopo il botta e risposta tra Adani e Caressa, l’ex difensore ci ha tenuto a specificare al termine della gara:

“Chi conosce il calcio sa che questa era una partita difficile. L’Italia viene sconfitta 3-0 dalla Norvegia. È una brutta lezione, ma chi racconta il calcio in maniera seria, conosce i campionati, ha rispetto del gioco e controlla anche per professione il valore dei calciatori sa e sapeva che questa era una sfida difficile.”

Adani provoca Caressa in diretta su Rai 1

Durante la gara Norvegia-Italia, Lele Adani ha più volte attaccato Caressa a distanza ed in modo indiretto: “Questa è la Norvegia più forte della storia, vi avevo avvisato”. Ha aggiunto poi Adani: “Andiamo verso la fine di una brutta lezione, Alberto, perché noi lo sapevamo”.

Ed infine ha ribadito Adani: Chi conosce il calcio sa e sapeva che questa era una sfida difficile, anche se mai avrei pensato ad una sconfitta per 3-0. La Norvegia ci ha liquidato in un tempo”.

Il web condanna Caressa e promuove Adani nel famoso dissing

Al termine di Norvegia-Italia è scoppiato il delirio sui social. Il pubblico si è schierato immediatamente a favore di Adani nel famoso litigio con Caressa: “Caressa era bravo adesso è in delirio di onnipotenza tipico dell’età del pensionamento”. E ancora: “Due mesi fa la Lazio coi salmonari… Ora la nazionale. Ma ci aveva visto lungo Adani…”

C’è poi chi scrive: “Centrocampo ed attacco norvegese tanto, ma tanto più forte del nostro. Sulla carta e sul campo. Il senso di superiorità nei confronti della Norvegia è ridicolo: aveva ragione Adani.” E ancora: “Una delle poche volte che ha ragione… Norvegia molto più forte dell’Italia in ogni reparto.”

Non si placano gli animi sul web: “Onestamente solo complimenti ad Adani, un vero calciofilo.” E ancora: “Caressa resta un urlatore coatto burino de Roma.” Ed infine: “Vabbè ma più ignorante in materia calcistica di Caressa ci sta solo Cassano, facile fare il saputo così.”

