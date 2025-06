Norvegia-Italia, la rabbia del web: Su Rai1 dovevate mandare Sinner-Djokovic

Gli azzurri affondano nella delicata gara di qualificazione per i Mondiali e si scatenano i tifosi sui social, assecondando le richieste di Binaghi

Primo tempo da incubo per l’Italia che nella delicatissima sfida con la Norvegia mantiene solo uno sterile possesso palla senza mai tirare in porta ed è sotto 3-0 dopo 45′ da dimenticare. L’incubo di un altro Mondiale da vedere in tv sul divano agita i tifosi azzurri, sempre più lontani da questa nazionale e sempre più vicini ad innamorarsi delle imprese di Sinner.

Il sorpasso Sinner-Italia

L’altoatesino è in contemporanea con l’Italia, impegnato nella semifinale del Roland Garros contro Djokovic ma il match è trasmesso solo in pay tra i rimpianti degli italiani che hanno certificato il sorpasso del “rosso” n.1 al mondo sul calcio.

La protesta di Binaghi

Una polemica che era stata già innestata dal presidente della Federtennis Binaghi, che aveva chiesto a gran voce l’intervento del Governo perché i match importanti di tennis potessero essere trasmessi in diretta e in chiaro. Proprio come vorrebbero i tifosi.

Lo sfogo dei tifosi sul web

Fioccano le reazioni: “Ma guardatevi Sinner altro che Norvegia-Italia” e poi: “Meglio far vedere su Rai 1 Sinner al Roland Garros che questa Norvegia-Italia” e anche: “Ma… davvero la TV di stato continua a snobbare il Roland Garros per proporci questa “osteria “?…” e ancora: “Per farvi capire quanto poco interesse ha la nazionale italiana, sono al bar, e piuttosto che esserci in Tv Norvegia-Italia c’è Sinner contro Djokovic”

C’è chi scrive: “Per chi volesse distrarsi, su Rai2 c’è l’atletica leggera...” e poi: “Vorrei che qualcuno mi spiegasse come abbiamo fatto a vincere nel 2021 e soprattutto COSA È SUCCESSO DOPO il 2021” e ancora: “Sembra di vedere Italia vs Norvegia di 20 anni fa, ma al contrario. La Norvegia che gioca e l’Italia che butta palloni a caso alla prima punta”

“Con questa squadra forse é meglio non farli i mondiali” e poi: “Con Spalletti si rischia seriamente una tragica tripletta di esclusione consecutivi ai mondiali” e anche: “Il nostro 10,numero 10 non gioca titolare nella sua squadra di club. Siamo come il Lussemburgo degli anni 90″ e ancora: “Tutti si preoccupavano giustamente per quanto è forte l’attacco della Norvegia. Ma sono forti anche in difesa, non mettiamo una palla in area neanche per finta”